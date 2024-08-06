Помста від Чубакки: жінка пережила пекельний розрив через витівку колишнього

Австралійка Джессіка С'юелл розійшлася зі своїм бойфрендом, коли дізналася, що він листувався з іншими жінками у соцмережах. Однак чоловік не зміг просто прийняти рішення партнерки, а вирішив їй помститися.

"Найдитячіший розрив"

Чоловік є фанатом "Зоряних ігор", то ж до помсти підійшов креативно. Однак Джессіка його "оригінальності" не оцінила, а лише впевнилася – вона правильно вчинила, коли вирішила порвати з бойфрендом.

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"Екс" розвісив по всьому Клівленду, що в Австралії, плакати з фотографією Чубакки – персонажа "Зоряних війн – і номером телефону Джессіки. Він оголосив винагороду у розмірі 100 австралійських доларів (65 американських доларів – 24 Канал) тому, хто найкраще відтворить голос Чубакки. При цьому потрібно було сказати такі слова: "Я більше тебе не кохаю. Я хочу рухатися далі".

Коли Джессіка почала отримувати дзвінки від незнайомців, то спершу їй навіть було смішно.

Я подумала, що це гарний жарт. Це, мабуть, найдитячіший розрив, який у мене колись був,

– розповіла жінка.



Оголошення, які чоловік розвішував по місту / Фото 9News

Однак коли телефонувати почали у будь-який час доби, то стало вже не до сміху. Настирливі дзвінки перетворили життя Джессіки на пекло. Ночами телефон не давав спати її трьом дітям, а тривало це все тижнями.

Цього "розіграшу" виявилося недостатньо для "екса" Джессіки, і він вирішив мстити колишній і далі. Чоловік залишив своє авто без шин біля будинку Джессіки, чим заблокував виїзд для її автомобіля. Зрештою жінка звернулася у поліцію.