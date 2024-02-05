Няня, кухар, стиліст і 200 тисяч фунтів на рік: чоловік боготворить дружину, щоб вона була вдома

Яхдан Яда розповів у тіктоці про те, як ставиться до своєї дружини, й тепер усі жінки мріють про такого чоловіка. Яхдан готовий на все, аби його дружина могла просто насолоджуватися своїм життям.

"Моя робота – дбати про неї"

У своєму тіктоці Яхдан часто публікує відео, у яких розповідає, як чоловіки повинні ставитися до жінок. Завдяки цьому він здобув чимало шанувальниць

Читайте також Доля знає найкраще: історія кохання Джамали та Бекіра Сулейманова, які чекають третю дитину

Яхдан вважає, що дружину подарував йому Бог, то ж про неї потрібно якнайкраще дбати. Саме тому він платить коханій 200 тисяч фунтів стерлінгів на рік, щоб вона могла не ходити на роботу. При цьому у дружини є доступ до всіх банківських рахунків чоловіка. "Мої гроші – це її гроші, її гроші – це її гроші", – вважає Яхдан.

При цьому він оплачує няню для їхніх дітей, кухаря та особистого стиліста для дружини. То ж його обраниця може на повну віддаватися тому, щоб бути люблячою матір'ю та коханою дружиною.

Це моя робота. Від низу її ніг до маківки, підтримувати її, тому що вона – дар від Бога. Своїм ставленням до неї я прославляю Бога і дякую йому,

– сказав Яхдан.

Він наголосив, що роботою кожного чоловіка має бути утримання своєї дружини. За словами Яхдана, якщо його дружина колись відчує неповагу, то у неї буде достатньо грошей, щоб покинути його та розпочати власний бізнес. Він також зауважив, що дружина не зобов'язана нічого робити для нього натомість, але вона може, якщо захоче.

Чоловік розповів про те, як ставиться до своєї дружини: відео

Цікаво Чоловік інсценував власну смерть і пройшов 1600 кілометрів, щоб бути з молодшою жінкою

"Де знайти такого чоловіка?": реакція соцмереж

Відео Яхдана вже переглянули понад 2,7 мільйона користувачів. Люди залишають безліч позитивних коментарів під ним: