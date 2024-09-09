Усі учні були в неї закохані: чоловік освідчився своїй вчительці фізкультури

33-річний Скотт Дейвіс з Великої Британії та 41-річна Хелен Бут познайомилися у 2009 році. Тоді Скотт був учнем старшої школи, а Хелен – його вчителькою фізкультури. У той час юнак і подумати не міг, що через 15 років освідчився своїй учительці.

8 років різниці у віці не стали на заваді коханню

Шляхи чоловіка та жінки зійшлися після того, як Скотт закінчив університет та повернувся в рідне місто. Він зв'язався з колишньою вчителькою, коли сам став вчителем і мав до неї кілька професійних запитань.

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Спершу стосунки між вчителькою та її колишнім учнем були суто діловими, однак якось Скотт запросив Хелен у бар, і тоді все змінилося.

Я б ніколи не подумав, що одружуся зі своєю колишньою вчителькою, але ми дуже щасливі разом,

– зізнався Скотт.

Цікаво, що багато однокласників Скотта колись були закохані в Хелен, то ж вони були вражені, коли дізналися, що Скотт з нею зустрічається. Дехто навіть продовжував звертатися до Хелен словом "міс".

Через 8-річну різницю у віці та минулий досвід, Скотт вирішив не одразу розповідати батькам всю правду про знайомство з Хелен. Спершу він просто представив її як свою дівчину, а вже коли батькам вона сподобалася, то чоловік зізнався, що колись був її учнем. Батьки нормально відреагували на цю інформацію і не були проти стосунків сина.

У серпні цього року Скотт освідчився Хелен на Ібіці. У пари вже є спільний будинок, і вони планують відгуляти весілля наступного року. Закохані дуже щасливі разом і мріють про створення сім'ї і народження дітей.