Одружений чоловік організував фейкове весілля, щоб догодити новій дівчині

Мешканець Великої Британії 3 роки брехав своїй дівчині про те, що вони одружені, хоча насправді він перебував у шлюбі з іншою жінкою. Тепер правду дізналися всі, і життя чоловіка зруйноване.

Весілля було ідеальним, але з нюансом

Чоловік розповів, що "не по-доброму" розійшовся зі своєю дружиною, а тому просто пішов, змінивши номер телефону і всю контактну інформацію. Тобто вони залишилися законним подружжям, хоч і разом вже не жили.

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7 років тому чоловік познайомився з дівчиною-іноземкою під час навчався на магістратурі. Між ними швидко спалахнула хімія, і коли студентка вирішила залишитися жити у Великій Британії, пара з'їхалася. Однак сім'я дівчини була дуже традиційна, то ж вона почала наполягати на одруженні. Спершу чоловік був категорично проти узаконення стосунків, та зрештою він зрозумів, що дуже закоханий і погодився на такий крок.

Та був один нюанс – чоловік вирішив не контактувати зі своєю законною дружиною, аби розлучитися. Оскільки його нова наречена була іноземкою і не знала належних юридичних процедур, чоловік сказав, що сам з усім розбереться, а вона у той час займалася організацією весілля.

У неї були запитання щодо того, чому їй ніколи не потрібно було нічого підписувати чи надавати будь-яку форму посвідчення особи. Я сказала, що це не потрібно там, де ми живемо. У нас було велике весілля, і воно було б справжньою чарівністю, якби не той факт, що я весь цей час потів і боявся, що хтось дізнається, що це все була хитрість,

– розповів чоловік.

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Через жахливу брехню від чоловіка всі відмовилися

Цей обман чоловіку вдалося приховувати цілих 3 роки, аж поки справжня дружина про все не дізналася. Вона була дуже розлючена і, попри прохання чоловіка нічого не говорити його обдуреній партнерці, усе сказала.

Після цього життя чоловіка зруйнувалося.

Моя тепер вже колишня "дружина" розлютилася на мене. Вона звинуватила мене в тому, що я тримаю її як коханку, щоб мати двох дружин. Я намагався сказати їй, що це неправда, але вона цього не слухала. Вона вибігла з дому та залишилася з подругою,

– розповів чоловік.

Найгіршим у цій ситуації було те, що у жінки-іноземки закінчилася робоча віза. Вона її не оновлювала, адже думала, що одружена з громадянином Великої Британії і має візу. Тепер жінку можуть депортувати з забороною в'їзду у країну до 5 років. Родина жінки також обурена і не хоче приймати її назад.

Про жахливу брехню чоловіка жінка розповіла всім його друзям, родичам і навіть колегам. Його вже звільнили з роботи, а батько відмовляється спілкуватися. Однак з допису чоловіка можна зробити висновок, що його більше хвилює те, що він не зможе самостійно платити оренду за будинок, а не почуття його партнерки.