Літній чоловік вже 27 років намагається розлучитися з дружиною: чому не виходить

Військовий лікар з Індії намагається розлучитися зі своєю дружиною ще з 1996 року. За 27 років справа дійшла до Верховного суду, однак той вкотре відхилив клопотання про розлучення літньої пари.

Судді заявили, що, попри тенденцію розлучень, інститут шлюбу має важливу роль в індійському суспільстві. Він регулюється не лише законом, а й соціальними нормами. Тому розрив шлюбу – "небажана форма".

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Чоловік не пробачив дружині відмову у переїзді з ним в інше місто

Пара одружилася 10 березня 1963 року в індійському місті Амрітсар. За час подружнього життя у них народилося троє дітей. Стосунки закоханих дали тріщину у 1984 році, коли чоловіка відправили у Мандарс, а дружина вирішила залишитися зі свекрами та дитиною, а не їхати разом з коханим.

Вирішити суперечки не вдалося, і у 1996 році чоловік звернувся до районного суду з проханням розірвати шлюб. У позові він заявив, що дружина була жорстокою до нього, покинула його, коли не приїхала у Мандарс, а після цього не піклувалася, коли він мав проблеми з серцем.

За словами чоловіка, останньою каплею у рішенні про розлучення для нього стала скарга дружини його керівництву. Жінка нібито намагалася заплямували його професійну репутацію у військово-повітряних силах Індії.

У Верховному суді чоловік заявив, що не живе з дружиною ще з 1996 року й хоче нарешті офіційно розлучитися.

82-річна дружина не хотіла розлучатися після майже 40 років шлюбу. У Верховному суді вона заявила, що не хоче помирати з клеймом "розлучена". Вона запевнила, що намагалася виконувати свої подружні обов'язки і готова доглядати за чоловіком. Крім того, жінка не погоджувалася зі звинуваченнями у жорстокості.



Жінка не хотіла розлучатися зі своїм чоловіком / Фото cottonbro studio, Pexels

Чому суд не розлучив подружжя

Спершу судді думали, що їм вдасться переконати літнє подружжя у тому, щоб вже на старості вони змогли знайти спосіб примиритися. Однак чоловік на це не погодився, то ж судді були змушені винести рішення.

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У чоловіка не було доказів того, що дружина жорстоко з ним поводилася. Тому суд не зміг це враховувати.

Судді заявили, що дружина впродовж всього життя "підтримувала священні стосунки" та піклувалася про трьох дітей, водночас чоловік ставився до них ворожо. Служителі Феміди зазначили, що стурбовані почуттями дружини, яка не хоче на старості залишатися самою і готова дбати про свого чоловіка. То ж за 27 років 89-річний чоловік так і не отримав омріяного розлучення.