За день до весілля наречені втрапили у велику халепу: за ними стежили 50 тисяч людей

День напередодні весілля – дуже особливий час для кожної нареченої. Коли відчувається водночас радісне нетерпіння та острах, що щось піде не так. Можна уявити найгірші сценарії, як одна деталь псує усе. А дівчині на ім'я Емма навіть уявляти не треба. З нею це сталося.

За день до весілля Емма та її наречений збиралися вилетіти із Нью-Йорка до Флориди. Саме там мало відбутися весілля. Здавалося б, що може піти не так? Однак закохані не врахували, що їхній рейс раптом скасують.

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Alaska Airlines скасувала 160 рейсів

Емма та її коханий опинилися у списку "щасливчиків", рейси яких скасували через масштабну перевірку літаків BOEING 737 MAX 9. Це сталося після вкрай неприємного та небезпечного інциденту: в одного з літаків, який здійснював рейс до Південної Каліфорнії, під час польоту відвалився люк аварійного виходу. Діру, що утворилася, описують "розміром, як холодильник". Як наслідок – різка розгерметизація салону.

На щастя, люди не постраждали. Однак у межах перевірки скасували 160 рейсів. Свої плани довелося змінити понад 20 тисячам пасажирів.

Емма та її наречений ризикували не потрапити на власне весілля

Емма зізнається, що коли почула, що трапилося, пережила справжній шок. Вона розглядала різні варіанти, що може зіпсувати весілля. Навіть уявляла, як флорист в останній момент забуває про букет нареченої. Однак халепа з літаком точно не вписувалася у всі можливі сценарії.

Аби потрапити на власне весілля, Емма та її наречений були готові на все. Зокрема, були готові летіти, не сидячи поруч. Про все, що відбувається, Емма розповідала у соцмережах. Відео набрало понад 50 тисяч вподобайок – усі ці люди стежили за тим, як закохані добираються на власне весілля, й хвилювалися за них.

Емма отримала тисячі коментарів підтримки. Однак є й ті, хто вважає: наречені самі винні, що потрапили у таку хелепу. Летіти на власне весілля за день до церемонії – справжнє божевілля.

На щастя, все завершилося щасливо – весіллям. На яке нареченим таки вдалося потрапити.