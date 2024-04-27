ChatGPT дозволив парі заощадити на весіллі колосальну суму

Марія Кортез та її коханий планують весілля вже у серпні 2024 року. Свято має бути просто фантастичним. Однак наречені хвилювалися, що не вкладуться у бюджет. Несподівано на допомогу прийшов ChatGPT.

Загалом Кортез та її коханий виділили на святкування 34 тисячі доларів. Зарплату організатора весілля оцінили щонайменше у 5 тисяч доларів. Тоді закохані почали хвилюватися, що так вийдуть за межі свого весільного бюджету.

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Щоб заощадити, пара вирішила скористатися послугами ChatGPT. Раніше Марія ніколи не користувалася штучним інтелектом. Однак тепер не уявляє без нього свого життя.

Я використовую ChatGPT буквально для всього, що стосується мого весілля,

– наголосила наречена.

Так наречені вже заощадили близько 5 тисяч доларів. Вони переконані, що ChatGPT – чудовий помічник у плануванні весілля.

Весільні організатори зауважують, що все більше наречених намагаються залучити технології до організації власних святкувань. По-перше, це – зручно, по-друге, дешево, по-третє, позбавляє від необхідності розкривати свої весільні мрії перед сторонніми людьми.

Варто зауважити, що ШІ заміняє не лише організаторів весілля, але й представників інших професій. До слова, чудово справляється з дизайном запрошень та текстами для них.