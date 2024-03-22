Переплутала ім'я нареченого біля вівтаря: 5 фактів про весілля Чарльза III й принцеси Діани

Король Чарльз III (тоді ще принц) й Діана Спенсер одружилися 29 липня 1981 року. Це весілля – одна з головних подій епохи. Мільйони людей з різних куточків світу милувалися молодятами й бажали їм щастя.

Тоді ще ніхто не здогадувався, яким буде сімейне життя Чарльза та Діани. Однак, як би там не було, вони прожили у шлюбі 15 років й стали батьками двох синів: принців Вільяма та Гаррі.

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Весільну сукню Діани довелося перешивати

За лічені дні до весілля Діана дуже сильно схудла, тому в останню мить довелося перешивати весільну сукню. Варто зауважити, що вбрання створили відповідно до побажань нареченої. Над сукнею працювали валлійські дизайнери Девід та Елізабет Емануель.

На сукні Діани була пляма

У день весілля Діана використовувала свої улюблені парфуми Quelques Fleurs. Однак у певний момент вона розлила їх. Пляму на сукні довелося прикривати рукою.

Діана переплутала ім'я нареченого під час весільної церемонії

Наречена дуже сильно перехвилювалася й випадково назвала свого нареченого "Філіп Чарльз", а не "Чарльз Філіп".

Серед гостей була Камілла

Камілла – перше кохання Чарльза й майбутня королева Великої Британії також була серед гостей. Вона отримала запрошення на вісілля стороліття та скористалася ним.

У весільну сукню Діани був вшитий талісман

На щастя у шлюбі у сукню Діани вшили талісман. Мовиться про брелок-підкову з 18-каратного золота, посипаний білими діамантами.