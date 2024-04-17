Чарлі Чаплін став наяскравішою зіркою кіно у часи, коли людство лише знайомилося з цим видом мистецтва. За свою кар'єру він пройшов фантастичний шлях від британських сцен до золого Голлівуду й отримав три Оскари. Чаплін вкрав серця мільйонів людей, а його власне належало лише їй – прекрасній Уні О'Ніл.

Особисте життя Чапліна було дуже бурхливим. Геніальний актор та режисер одружувався чотири рази. Останнім та найсильнішим його коханням стала молодша на 36 років Уна О'Ніл. Їхній шлюб тривав 34 роки й завершився смертю Чапліна. Love 24 розповідає, що відомо про особисте життя генія світового кіно.

Зверніть увагу Брати-близнюки зустріли сестер-близнючок: як склалося особисте життя Дмитра і Віталія Капранових

Три шлюби – три історії про пошук щастя

Першим коханням Чапліна стала чарівна танцівниця Гетті Келлі. Вони познайомилися у часи ранньої юності, коли чар перших почуттів здається найп'янкішим. Невідомо, чи закохані хоч раз фантазували про спільне майбутнє, однак їхня реальність була дуже короткою: лише 5 побачень. Келлі вийшла заміж, однак їй не судилося сповна насолодитись щастям: іспанка обірвала життя танцівниці у 1918 році. Чаплін дізнався про трагічну долю колишньої коханої лише три роки потому.

У 29 років Чаплін на вечірці зустрів 16-річну Мілдред Гарріс – свою першу дружину. Це було захоплення з першого погляду. На той час Чаплін вже міг собі дозволити красиво залицятися. Він засипав Гарріс трояндами й забирав її з роботи, привертаючи увагу колег.



Стосунки Чапліна та Гарріс завершилися нещасливо для обох / Getty images

Невдовзі Чаплін та Гарріс стали коханцями. Невідомо, чим би закінчилися їхні пристрасні стосунки за інших обставин. Однак Гарріс дізналася, що вагітна. Біографи зауважують, що тоді ця новина не надто втішила Чапліна. Проте перспектива скандалу спонукала його до швидкого освідчення.

Після скромного весілля Чаплін привів Гарріс у свій дім. Здавалося, що попереду – спокійне сімейне життя утрьох. Але раптом з'ясувалося, що Гарріс насправді не вагітна. Або дівчина неправильно зрозуміла сигнали організму, або обманула коханця, щоб він одружився.

Згодом у подружжя таки народився син. Однак, на жаль, він прожив лише декілька днів. А вже невдовзі між Чапліном та Гарріс почався скандальний процес розлучення. Він забрав багато сил та нервів у Чапліна, який зізнавався, що шлюб з Гарріс сповільнив його творчий потенціал. Тим часом Гарріс своєю чергою звинувачувала Чапліна у поганому ставленні до себе.

У 2024 році Чаплін одружився з Літою Грей. Чаплін активно розвивав кар'єру юної красуні й, за даними деяких біографів, звабив її ще неповнолітньою. Це – жахливий факт, який не може мати жодних виправдань. Є версія, що саме ці стосунки дали підґрунтя для роману "Лоліта".

На момент весілля вже вагітній Грей було лише 16. Біографи наголошують, що матір дівчини пригрозила Чапліну поліцією, тому він швидко освідчився. У першу ніч після весілля Чаплін зізнавався друзям, що краще шлюб, аніж в'язниця.

Грей народила Чапліну двох синів. Шлюб завершився ще скандальнішим розлученням, аніж перше. У суді Грей розповідала моторошні речі про подружнє життя. Зрештою, Чаплін виплатив ексдружині понад 800 тисяч доларів, що для того часу було колосальною сумою.



Чаплін та Грей з сином / Getty images

У 47 років Чаплін одружився з Полетт Годдар. На щастя, дівчина вже була повнолітньою. Цей шлюб був менш скандальним, аніж два попередні. Хоча відомо, що Чаплін іноді відпускав у бік своєї дружини – легенди золотого Голлівуду – шпильки.

За даними біографів, цей шлюб завершився на дружній ноті. Згодом Годдар вийшла заміж за Еріха Марію Ремарка й переїхала з ним до Швейцарії.



Годар стала легендою Голлівуду / Getty images

Уна О'Ніл – четверта дружина й споріднена душа

Коханням життя Чапліна стала його четверта дружина – Уна О'Ніл. Коли вони зустрілися, їй було лише 17, а йому – 52. Уна – донька відомого письменника Юджина О'Ніла й кохана автора "Ловця у житі" Джерома Девіда Селінджера – проходила проби на роль у фільм Чапліна.



Чаплін та О'Ніл прожили разом щасливі 34 роки / Getty images

Стрічка так і не вийшла. Однак вона поєднала життя Чапліна та О'Ніл. Після першої зустрічі дівчина з трепетом пригадувала, які ж блакитні у Чапліна очі. Попри юний вік, Уна була готова до серйозних стосунків – вона хотіла сім'ю. А Чаплін вперше відчув, що хоче провести з цією жінкою решту свого життя.

У цей шлюб не вірив майже ніхто, окрім самих закоханих. Однак він тривав 34 роки. У подружжя народилося 8 дітей. Біографи зауважують, що Чаплін та О'Ніл були справді щасливими, як дві споріднені душі, які нарешті зустрілися.