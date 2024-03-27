Кортеж з бронетранспортерів та маскувальні сітки: військові медики одружилися на фронті

Щастя можна знайти у найтемніші часи, якщо не переставати бачити світло. Бойові медики Арсен і Дарина познайомилися у госпіталі в Дніпрі, а одружилися на фронті.

Закохані служили у найгарячіших точках фронту фактично ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Арсен пройшов АТО та ООС. Хлопець розповідав, що не міг бути вдома, коли країна – у небезпеці.

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Познайомилися Арсен і Дарина у госпіталі у Дніпрі. Спершу спілкувалися, а тоді збагнули, що між ними спалахнуло кохання. Зауважують, що освідчення відбулося по-військовому: коротко, лаконічно, але дуже зворушливо.

Весілля відгуляли просто у польовому таборі

Весілля відбулося на території польового табору. Саме там дислокується підрозділ Арсена та Дарини. Свято відбулося у найкращих традиціях: урочисто та з гарною забавою. Не обійшлося навіть без викупу нареченої. А далі була військова програма.

Розписав закоханих командир прямісінько посеред лісу. Спершу Арсен та Дарина думали одружитися вже після перемоги. Однак, побувавши у гарячих точках, збагнули, що більше не хочуть чекати ані дня.

До весілля готувалися усім підрозділом. Встановили святкові намети та квіткову арку. Весільний кортеж був з бронетранспортерів та "хаммерів", вкритих маскувальними сітками. Подруга наречених – медикиня з псевдо Алабама – зауважила, що кохання врятує світ.