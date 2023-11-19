Близнючки розіграли чоловіків: чи змогли вони відгадати своїх дружин

30-річні Стефані та Семмі настільки схожі, що інколи сестер плутають навіть їхні чоловіки. Тому жінки вирішили перевірити на пильність коханих.

Вони влаштували декілька раундів перевірок. Хто з чоловіків провалив тест – дізнайтеся у матеріалі.

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Перевірка на пильність та кохання

Сестри-близнючки з Флориди Стефані та Семмі познайомилися зі своїми чоловіками в один день у 2014 році. Ба більше – вони одночасно завагітніли і тепер ще й стають сусідками. Жінки навчалися в одному коледжі, працюють разом асистентками у клініці естетичної медицини.

Стефані та Семмі мають однакові машини і одяг. І вони вирішили влаштувати перевірку своїм чоловікам – чи здогадаються вони усього лиш за силуетом хто з них хто.

Чи виберуть наші чоловіки правильну дружину? Ми знову поставили їх на випробування,

– підписали вони відео.

Що ж, завдання було і справді не з легких. Але загалом вони справилися з ним! За словами однієї із сестер, Джонатан і Джейк (чоловіки Стефані та Семмі) теж дуже між собою схожі, хоч і не брати. Вони обидва люблять теніс та настільні ігри.

Є люди, які не розуміють, чому ми хочемо бути такими схожими. Це тому, що у них немає близнюка,

– іронічно зазначають сестри.

Наразі родини будують поруч однакові будинки. Стефані та Семмі завжди мріяли бути сусідками. І планування у майбутньому помешканні теж буде однаковим.

Ну а якщо родини зважаться на ще одне поповнення, то народити близнючки планують теж одночасно.