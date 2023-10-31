Біжать до вівтаря чи не квапляться: як сучасна молодь ставиться до шлюбу

Кожного року ставлення до сім’ї та шлюбу змінюються, у молоді формуються інші цінності й погляди. Хтось більш зважено підходить до цього питання, а хтось взагалі не сприймає поняття "шлюб".

Ми поспілкувалися з Наталією Горбаль, провідною адвокаткою з 24-річним досвідом, експерткою у сфері шлюбно-сімейних стосунків. Про те, як змінюються тенденції, чи стала молодь більш свідомою та як шлюбна освіта може сприяти зменшенню кількості розлучень – дізнавайтесь в інтерв'ю 24 Каналу.

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Наталія Горбаль – юристка та експертка у сфері шлюбно-сімейних стосунків / Фото Наталії Горбаль

Ви маєте чималий досвід у юриспруденції, а також у сфері шлюбно-сімейних стосунків. Наскільки, на Вашу думку, змінилось ставлення людей до укладання шлюбу? Молодь більш відповідально до цього підходить?

В першу чергу, варто сказати, що змінилось ставлення до самого шлюбу, а не до його укладання. Можна спостерігати певну розгубленість молоді щодо цього поняття. Вони не бачать різницю між спільним проживанням та зареєстрованим шлюбом, деякі сприймають шлюб, як тягар.

Є молодь, що свідомо відходить від того, аби укладати шлюб. Це пов’язано з відсутністю прикладів міцних сімей у близькому оточенні, страхом втратити себе, нерозумінням відповідальності або небажанням її брати.

Ще є категорія людей, які вважають укладання шлюбу розвагою та не думають про наслідки. Потім стикаються з розчаруванням та вважають, що шлюб – зло.

Та я зустрічала й інші приклади. Нещодавно спілкувалася з дівчиною, якій 22 роки, вона вже 1,5 року заміжня. Я була дуже здивована її свідомим підходом до сімʼї, до того, які підстави на захист шлюбу наводить, якою вона себе бачить у родині. Але найбільше мене вразило те, що вона уклала шлюбний договір, вважаючи, що цей документ може відіграти роль своєрідного фундаменту для їхніх стосунків.

Тому важко зробити якесь узагальнення. Кожен обирає те, що обирає, але для будь-якого вибору важливі знання.

Яка тенденція зараз популярніша: зважене рішення укласти законний шлюб чи життя "цивільним шлюбом"?

Насправді все залежить від багатьох факторів. Якщо, наприклад, брати до уваги цифри за 2022 рік, то за судовими рішеннями розірвали шлюб 50 000 пар, а через органи ДРАЦСу – трохи більше за 17 000. Тобто загалом відбулося близько 60 000 розлучень. Ця цифра є разючою, навіть у порівнянні із кількістю укладених шлюбів – майже 200 000.

Людина, перш ніж зробити крок у бік шлюбу, добре подумає, коли побачить таку статистику. Та є вже, так званий, "сценарій": спочатку пара починає жити разом, а вже потім вирішує, одружуватися їм чи ні. Є і ті, що точно знають, що саме їм потрібно.

Статистика одружень та розлучень в Україні за 2022 рік приголомшує / Фото Pexels

Я колись робила опитування. Мені було цікаво, якими словами чоловік кличе жінку "пожити разом". Так ось, узагальнюючи відповіді чоловіків, можу сказати наступне: якщо чоловік відчуває, що це саме та жінка, з якою він хоче створити сімʼю, то він "кличе" заміж, а не пожити разом. Тому висновки робіть самі.

Які основні причини розлучень та чи є однією із них емоційне рішення укласти шлюб?

Через війну з’явилось багато причин для розірвання шлюбу, на які раніше не так звертали б увагу. Сімʼї розпадаються не через те, що хтось когось розлюбив, чи хтось зрадив. Виявляється, що ніякої сімʼї не було з самого початку. Адже при одруженні кожен мріяв про щось своє і не було спільного обговорення важливих питань, вважали, що одного кохання буде достатньо.

Як я завжди говорю, коханням неможливо оплатити квитанції за комунальні послуги. Якщо з самого початку не було правди у стосунках, і сімʼя утворювалась виключно на почуттях і емоціях, то рано чи пізно, така родина перестане існувати. Звісно, кожен шукатиме виправдання. Але їх просто не буде.

Чи суттєво збільшилась кількість пар, що бажають укласти шлюбний договір за роки Вашої практики?

Якщо говорити конкретно про мою практику, то так, кількість звернень збільшилась. Є багато звернень щодо складання саме проєкту шлюбного договору (за замовленням одного з подружжя) для того, щоб розмова про шлюбний договір з партнером відбулася на зовсім іншому рівні свідомості. Це почалося ще за декілька років до війни.

Саме ці запити постійно збільшуються, хоча і на розробку шлюбних договорів їх також стало більше.

Як Ви вважаєте, чи можна уникнути такої кількості розлучень, завдяки високому рівню шлюбної освіти?

Моя відповідь однозначна: "Так". Якщо кожен буде знати закони утворення сімʼї, про обовʼязкові кроки, які потрібно зробити перед укладенням шлюбу, зникнуть рожеві окуляри, ілюзії, а мрії про справжню сімʼю втіляться у життя.

Шлюбна освіта здатна вивести людину з дитячої позиції та змусити спочатку усвідомити все про самого себе, а вже потім "замахнутися" на велике – сімʼю.