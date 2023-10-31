Бегут к алтарю или не спешат: как современная молодежь относится к браку

Каждый год отношения к семье и браку изменяются, у молодежи формируются другие ценности и взгляды. Кто более взвешенно подходит к этому вопросу, а кто вообще не воспринимает понятие "брак".

Мы пообщались с Наталией Горбаль, ведущим адвокатом с 24-летним опытом, экспертом в сфере брачно-семейных отношений. О том, как изменяются тенденции, стала ли молодежь более осознанной и как брачное образование может способствовать уменьшению количества разводов – узнайте в интервью 24 Канала.

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Наталья Горбаль – юрист и эксперт в сфере брачно-семейных отношений / Фото Наталии Горбаль

У вас есть немалый опыт в юриспруденции, а также в сфере брачно-семейных отношений. Насколько, по вашему мнению, изменилось отношение людей к заключению брака? Молодежь более ответственно к этому подходит?

В первую очередь, следует сказать, что изменилось отношение к самому браку, а не к его заключению. Можно наблюдать определенную растерянность молодежи по этому понятию. Они не видят разницу между совместным проживанием и зарегистрированным браком, некоторые воспринимают брак как бремя.

Есть молодежь, сознательно отходящая от того, чтобы заключать брак. Это связано с отсутствием примеров крепких семей в близком окружении, страхом потерять себя, непониманием ответственности или нежеланием ее брать.

Еще есть категория людей, которые считают заключение брака развлечением и не думают о последствиях. Затем сталкиваются с разочарованием и считают, что брак – зло.

Но я встречала и другие примеры. Недавно общалась с девушкой, которой 22 года, она уже 1,5 года замужем. Я была очень удивлена ее сознательным подходом к семье, к тому, какие основания в защиту брака приводит, как она себя видит в семье. Но больше меня поразило то, что она заключила брачный договор, считая, что этот документ может сыграть роль своеобразного фундамента для их отношений.

Поэтому трудно сделать какое-нибудь обобщение. Каждый выбирает то, что выбирает, но для любого выбора важны знания.

Какая тенденция сейчас популярнее: взвешенное решение заключить законный брак или жизнь "гражданским браком"?

В действительности все зависит от многих факторов. Если, например, принимать во внимание цифры за 2022 год, то по судебным решениям расторгли брак 50 000 пар, а через органы ДРАЦСа – чуть больше 17 000. То есть в общей сложности произошло около 60 000 разводов. Эта цифра поразительна, даже по сравнению с количеством заключенных браков – почти 200 000.

Человек, прежде чем шагнуть в сторону брака, хорошо подумает, когда увидит такую статистику. Но есть уже так называемый "сценарий": сначала пара начинает жить вместе, а уже потом решает, жениться им или нет. Есть и те, кто точно знает, что именно им нужно.

Статистика бракосочетаний и разводов в Украине за 2022 год ошеломляет / Фото Pexels

Я когда-то провела опрос. Мне было интересно, какими словами мужчина зовет женщину "пожить вместе". Так вот, обобщая ответы мужчин, могу сказать следующее: если мужчина чувствует, что это именно та женщина, с которой он хочет создать семью, он "зовет" замуж, а не пожить вместе. Поэтому выводы делайте сами.

Каковы основные причины разводов и является ли одним из них эмоциональное решение заключить брак?

Из-за войны появилось много причин для расторжения брака, на которые раньше не так обращали бы внимание. Семьи распадаются не потому, что кто-то кого-то разлюбил или кто-то предал. Оказывается, что никакой семьи не было изначально. Ведь при женитьбе каждый мечтал о чем-то своем и не было совместного обсуждения важных вопросов, считавших, что одной любви будет достаточно.

Как я всегда говорю, любовью невозможно оплатить квитанции за коммунальные услуги. Если с самого начала не было правды в отношениях, и семья образовалась исключительно на чувствах и эмоциях, то рано или поздно такая семья перестанет существовать. Конечно, каждый будет искать оправдание. Но их попросту не будет.

Существенно ли увеличилось количество пар, желающих заключить брачный договор за годы вашей практики?

Если говорить конкретно о моей практике, то да, количество обращений увеличилось. Есть много обращений относительно составления именно проекта брачного договора (по заказу одного из супругов) для того, чтобы разговор о брачном договоре с партнером состоялся на совершенно ином уровне сознания. Это началось еще за несколько лет до войны.

Именно эти запросы постоянно увеличиваются, хотя и на разработку брачных договоров их тоже стало больше.

Как Вы считаете, можно ли избежать такого количества разводов благодаря высокому уровню брачного образования?

Мой ответ однозначен: "Да". Если каждый будет знать законы образования семьи, об обязательных шагах, которые нужно предпринять перед заключением брака, исчезнут розовые очки, иллюзии, а мечты о настоящей семье воплотятся в жизнь.

Брачное образование способно вывести человека из детской позиции и заставить сначала осознать все о самом себе, а потом "замахнуться" на большое - семью.