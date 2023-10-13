Познайомилися на "Ханні Монтані": 62-річний батько Майлі Сайрус одружився з молодою співачкою

Батько відомої американської виконавиці Майлі Сайрус Біллі Рей Сайрус одружився вже втретє. Нова обраниця молодша від актора та музиканта на 28 років.

"Найдосконаліше свято"

Пара одружилася 10 вересня. Біллі Рей опублікував ніжні весільні фото з нареченою у своєму інстаграмі.

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Обраницею актора стала 34-річна австралійська співачка Firerose. У день весілля наречена одягла розкішну білу сукню від дизайнерки Laura Rudovic. Сукня мала мереживо на грудях та прозорі мереживні рукави. Образ довершували довга фата та букет осінніх квітів.

Біллі Рей був у чорному костюмі Versace, а волосся зав'язав у два вільні хвости.

10/10/23 завжди буде прекрасним, радісним днем, коли наші дві душі об'єдналися в одну у святому шлюбі. Це було найдосконаліше свято кохання, яке ми могли собі уявити,

– написав закоханий чоловік.

Як розвивалися стосунки пари

За даними Hello, Біллі Рей Сайрус та Firerose познайомилися ще 14 років тому на зйомках популярного підліткового серіалу "Ханна Монтана".

Одного дня з вхідних дверей вийшла Firerose. Я подумав: "Ця дівчина – зірка". Вона сказала мені, що прийшла на прослуховування, а я відповів: "Ну, я впевнений, що ти отримаєш роботу",

– пригадує першу зустріч з майбутньою дружиною співак.

Увесь цей час співаки підтримували зв'язок, а возз'єдналися вже у 2021 році для спільної роботи над музикою. Від тоді пара почала записувати спільні пісні, а Firerose називала Біллі Рея своїм наставником.

У вересні 2022 року Біллі Рей освідчився своїй коханій і сказав, що хоче бути з нею назавжди. Через рік закохані одружилися.

Зауважимо, невідомо, чи Майлі Сайрус або хтось інший з 4-ох дітей співака був присутній на весіллі. Раніше були чутки про непорозуміння у родині.

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