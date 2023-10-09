Зваблива та сильна: добірка найкращих образів Белли Хадід

Американська супермодель Белла Хадід 9 жовтня відзначає своє 27-річчя. Вона підкорила світові подіуми та сяяла на обкладинках найвідоміших видань.

Але її зірковий шлях досить непростий. Як Белла потрапила у світ моди, хто допоміг їй боротися зі складною хворобою та з ким Хадід може мати потенційний роман – розказуємо у матеріалі.

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Шлях до слави

Своє модельне коріння Белла взяла від матері Йоланди, яка була колишньою моделлю та знімалася у серіалах. У шкільні роки Хадід дуже полюбляла їздити верхи на конях та навіть брала участь у змаганнях. У свої 14 років Белла почала працювати у фреш-барі, щоб заробити власні гроші.

Після закінчення школи майбутня зірка вступила до Школи дизайну у Нью-Йорку, але згодом зрозуміла, що хоче займатися модельною кар'єрою як і її сестра Джіджі. У 2015 році вона дебютувала на подіумі для Тома Форда на Тижні моди в Нью-Йорку. У 18 років Белла стала фінансово незалежною. Її обличчя з'явилося на обкладинках численних журналів. А у своєму списку Хадід мала контракти з Bulgari, Fendi та Dior beauty.

Але за першою славою прийшов і перший хейт. Беллу звинувачували, що та виглядає занадто худою та ніколи не посміхається.

Коли я почала працювати моделлю, це була така потужна сила, що я, мабуть, просто не посміхалася і не хотіла цього, а потім стало так, що я не посміхалася взагалі,

– пояснювала вона в одному з інтерв'ю.

У 2012 році Хадід діагностували хворобу Лайма. Це було фізично складне випробування для неї, оскільки спочатку вона мала кинути улюблене заняття – верхову їзду. А згодом були ускладнення під час її роботи моделлю.

Життя не завжди таке, як воно виглядає зовні, і найважча частина цієї подорожі — це судити про те, як ти виглядаєш, а не за тим, як почуваєшся,

– відзначала модель.

Але нещодавно Белла повідомила, що перемогла хворобу і почувається добре. Батько Хадід називав її бійцем.

У 2018 році зірка відверто ділилася, що мала нервові зриви через роботу. Початок кар'єри дався Беллі не так просто. Вона зізналася, що плакала зранку та ввечері, навіть під час обіду чи перерви між зйомками. Заради пошуку балансу та стабільності вона на деякий час відмовлялася від використання соціальних мереж.

Звісно, й особисте життя красуні викликало чимало розмов. Відомо, що у 2015 році вона зав'язала стосунки з музикантом The Weeknd. Але згодом вони розійшлися через суперечливі графіки. У 2020 році Хадід зустрічалася з арт-директором Марком Калманом, але порвала з ним на початку 2023-го.

"Вони були дуже закохані, але стосунки зрештою закінчилися. Белла – дуже приємна людина, але вона бореться з тиском слави. Вона намагалася подбати про себе після їхнього розлучення", – відзначав один з представників близького оточення Хадід.

Наразі подейкують про її стосунки з Августом Бакстером Куініфом – помічником менеджера агентства IMG Models. Він супроводжував Хадід на Каннському кінофестивалі в червні 2022 року, хоча незрозуміло, в якій якості.