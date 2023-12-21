Дорогою до вівтаря з батька нареченої злетіли штани: відео, яке розриває тікток

Наскільки б ретельною не була підготовка до весілля, від курйозів – ніхто не застрахований. Тоді доводиться лише прийняти ситуацію й відпустити її.

Жінка на ім'я Сара Коннорс записала відео для наречених. Вона дала їм одну дуже просту, але цінну пораду: переконатися, що той, хто веде наречену до вівтаря, носить підтяжки.

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Штани злетіли за декілька кроків до вівтаря

Сара розповіла історію, яка трапилася з нею під час весілля. Коли до вівтаря залишалося декілька кроків, тато – 74-річний Леонард – прошепотів, що щось не так. Він зізнався, що відчуває, як втрачає штани. Сара порадила притримати їх рукою.

Водночас перш ніж Леонард встиг щось вдіяти, штани впали на підлогу. Фотограф встиг зафіксувати курйозний момент.

Як таке могло статися

Сара зауважила, що її тато взяв костюм на прокат. Леонард дуже хотів на весіллі доньки виглядати стильно та елегантно. Однак за декілька тижнів до свята він захворів й дуже сильно схуд. Водночас ніхто навіть уявити собі не міг, які це матиме наслідки. Підтяжок штани не мали.

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Леонард вирізняється класним почуттям гумору. Однак тієї миті він від шоку втратив дар мови. Сара зізнається: з нею все було гаразд, просто хотіла переконатися, що тато добре почувається.

Як тільки Леонард, посміхнувшись, підтягнув штани, зал вибухнув оплесками. Сара підняла букет нареченої, показавши цим, що все добре, й вони з татом продовжили шлях до вівтаря.

Тепер це – одна з улюблених сімейних історій.