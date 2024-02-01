Бабуся здійснила свою мрію та зв'язала весільну сукню: фото розкішного вбрання

80-річна Ширлі Еллікотт з Великої Британії вийшла заміж вже багато років тому, але завжди мріяла зв'язати весільну сукню. До здійснення мрії жінку підштовхнув її чоловік.

Здійснила свою мрію у 80 років

У Ширлі є 5 дітей, 11 онуків і 10 правнуків. В'язати вона навчилася сама у 5 років. З того часу це її улюблене заняття.

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Я в'яжу спицями, шию, в'яжу гачком. Усе, що я можу зробити своїми руками, я зроблю. В'язання – це моя пристрасть,

– сказала Ширлі.

Жінка вже в'язала випускні сукні й навіть шила весільні. Однак вона мріяла зробити весільну сукню саме з пряжі.

Щороку у рідному селі Ширлі відбувається шоу, на якому місцеві мешканці можуть виставити щось, що зробили своїми руками. Жінка вирішила зв'язати сукню, але її чоловік, Кен, сказав: "Чому б тобі не пошити весільну сукню, про яку ти постійно говориш?".

Жінка одразу ж погодилася і взялася за виконання роботи. Вона закупила всі необхідні матеріали й почала в'язати. На створення довгої весільної сукні у Ширлі пішло всього лиш 3 тижні. Результат вийшов дуже красивий – сукня на довгий рукав, з гудзиками спереду й довгим шлейфом. Сукня ідеально підійде для святкування весілля у стилі бохо.

Ширлі розповіла, що зробила у сукні понад 1 тисячу стібків. Зараз її продають в місцевому благодійному магазині поблизу Солсбері, а зароблені кошти 80-річна бабуся хоче передати на благодійність.

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Користувачі мережі в захваті

У коментарях до фото сукні в інстаграмі багато жінок похвалили талановиту Ширлі: