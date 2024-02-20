"Вдячний понад усе": Алек Болдвін чуттєво привітав дружину з річницею знайомства

Американський актор Алек Болдвін та його дружина Гіларія 18 лютого відзначали особливу дату. Саме у цей день, 13 років тому, майбутнє подружжя вперше зустрілося.

65-річний актор вирішив згадати про важливий день у житті у своєму інстаграмі. Він додав архівний знімок та теплі слова.

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Болдвін розповів, що 13 років тому зустрів своє кохання у веганському кафе, яке зараз вже закрите.

18 лютого 2011 року. Речі мали кардинально змінитися… Я вдячний тобі понад усе,

– написав актор.

Допис він доповнив однією з улюблених фотографій – світлиною з весілля.

40-річна Гіларія у своєму інстаграмі також згадала про важливу подію: "Зустрілися з Алеком 13 років тому. Яку ж подорож ми пройшли".

Що відомо про сім'ю Болдвіна

Алек – відомий голлівудський актор, батьки якого також були акторами. Водночас Гіларія – фітнес-тренерка, яка молодша від нього на 25 років. Спершу стосунки пари у Голлівуді сприймали несерйозно, та коли закохані одружилися у 2012 році – все змінилося.

Зараз Болдвіни – багатодітне подружжя. Вони виховують семеро прекрасних дітей, яких часто показують у своїх соцмережах. До речі, найстаршій доньці лише 10 років, а наймолодшій – 1 рік.