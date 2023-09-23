Зрозумів, що не зможу зробити її щасливою: Олександр Кобзар відверто назвав причину розлучення

Відомий український актор Олександр Кобзар назвав причину розлучення з колишньою дружиною-акторкою Вірою. Останні декілька років були досить складними для пари.

Чоловік заявив про помилки, що роблять люди, і які потім не дають жити. Детальніше – у матеріалі.

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Причина розлучення

Олександр та Віра познайомилися ще під час навчання в театральному університеті. Разом вони працювали в одних проєктах та навіть на екранах грали подружжя. Але декілька років тому стало відомо про розрив зіркової пари.

"Ми всі відповідаємо за якісь помилки. Люди роблять якісь помилки. Потім в деякий момент ці помилки не дають жити. Я відчув, що ми дуже різні з Вірою. Якісь були історії конфліктні і діти, які це все бачили, їм було важко", – розповів Олександр в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Експодружжя виховує двох дітей – 16-річну Варвару та 14-річного Прохора. До слова, юнак зіграв одну із ролей у фільмі "Батько". Це режисерський дебют Олександра Кобзаря, який розповідає про шлях до себе. Прем'єра стрічки відбулася наприкінці липня цього року.

Ми дійшли до тієї межі, коли це моє рішення. Взяв на себе це. Так буде краще для дітей і так буде краще для Віри. Тому що їй було дуже важко. І останній час, який ми жили ще разом, то вона була дуже розірвана і дуже пригнічена. І я розумів, що не можу зробити її щасливою. А для чоловіка це, мабуть, найважливіше, щоб дарувати щастя жінці, дружині,

– додав Кобзар.

Разом Олександр та Віра прожили 18 років. Їхній шлюборозлучний процес тривав під час роботи над однією з частин комедії "Скажене весілля".

Олександр та Віра у фільмі "Скажене весілля" / Кадр з фільму

В інтерв'ю Катерині Осадчій у 2021 році чоловік зізнавався, що все відбулося просто та цивілізовано. А от на запитання ведучої чи є у актора нова дівчина, чи може дружина, він відповів: "Ще не дружина".