Розлучення через 27 років: яка історія об'єднувала Г'ю Джекмана та Деборру-Лі Фернесс

Їх називали однією з найміцніших голлівудських пар. Оскільки історія у 27 років об'єднує зірку "Людей Ікс" актора Г'ю Джекмана та його дружину Деборру-Лі Фернесс.

Утім, напередодні стало відомо про їхнє розлучення! Що стало причиною цьому – читайте у матеріалі.

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Крапка у стосунках

Без інтриг та скандалів – Г'ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс розривають свої стосунки. Ексклюзивно виданню People пара дала короткий коментар.

Ми мали благословення прожити разом майже 3 десятиліття як чоловік і дружина в чудовому, повному любові шлюбі. Зараз наша подорож змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити наше індивідуальне зростання,

– зазначили вони.

За свій пріоритет експодружжя залишає родину і просить дотримуватися конфіденційності. Зазначимо, що у Г'ю та Деборри двоє дітей – 23-річний Оскар та 18-річна Ава.

Зірки познайомилися у далекому 1995 році на зйомках серіалу "Кореллі". Деборра, яка вже мала певний акторський статус, і Г'ю, який тільки закінчив театральну школу, до нестями закохалися одне в одного. Менше ніж за рік вони одружилися.

Деб була великою зіркою. Пам'ятаю, як мене підвозять, вона сидить на передньому сидінні машини. Знімає ремінь безпеки, розвертається і простягає мені руку: "Привіт, я Деборра-Лі Фернесс" сказала вона. Я подумав: "Мені подобається ця дівчина",

– пригадував Джекман їхню першу зустріч.

Вони одружилися 11 квітня 1996 року. За цей час стали найулюбленішою парою Голлівуда. Ще декілька місяців тому чоловік тепло вітав кохану з 27-ю річницею.

"Я люблю тебе, Деб. Сьогодні наша 27 річниця весілля. 27 років! Я так тебе люблю. Разом ми створили чудову сім'ю. І життя. Твій сміх, дух, щедрість, гумор, зухвалість, мужність та вірність – неймовірний дар для мене. Я люблю тебе всім серцем", – публічно зізнавався він на своїй сторінці в Інстаграм.

Не винятком стало і свято усіх закоханих. На день Валентина актор від усього серця бажав Деборрі щасливого кохання.

"Ти освітлюєш кімнату, куди б не йшла. Твій гумор, щедрість, мудрість та дух сяють так яскраво. Я святкую з тобою наш 28-й день Валентина разом. Я люблю тебе", – писав Джекман.

Власне, родина і справді була пріоритетом для цих двох. Г'ю Джекман зізнавався, що пишається їхніми дітьми з Деборрою.

Діти – я гріюся цим сяйвом кожного дня,

– зазначав він.