Це врятує ваш шлюб, – адвокат з розлучень поділилася секретом з чоловіками

Розлучення – це процес з яким стикають багато пар. Однак є один спосіб, який допоможе врятувати стосунки, які перебувають на межі провалу.

Проста порада, яка допоможе зберегти шлюб

Адвокат з розлучень Сара Коркоран працювала з безліччю пар, які були незадоволені своїм шлюбом і прагнули розлучитися. Зі свого досвіду юристка виокремила одну річ, яка допоможе врятувати стосунки.

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Коркоран пояснила, що конфлікти часто виникають через те, що жінки беруть на себе всю хатню роботу й не відчувають підтримки від чоловіків. То ж допомагати по дому – це одна з найпростіших речей, яку можуть зробити чоловіки, щоб зберегти свій шлюб.

Подружжя, яке не розділяє домашні обов'язки, часто породжує образу один на одного. Через ці образи шлюб повільно згорає. Моя вам порада – якщо хочете залишитися в шлюбі, то час від часу розвантажуйте посудомийну машину,

– сказала юристка.

Сімейний адвокат з Нью-Йорка Джеймс Секстом вважає, що найчастішими причинами розлучень у США є невірність одного з подружжя та конфлікти через гроші. Саме тому фахівець радить одруженим парам більше часу проводити разом та дослухатися до потреб один одного. Щасливий шлюб – це праця обох людей.