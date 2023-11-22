Ви точно їх чули: 7 міфів про секс, яких варто позбутися

Всі займаються сексом більше, ніж ви. Або чоловіки більше хочуть інтимних стосунків, ніж жінки. Упевнені, ви точно чули ці та інші висловлювання. Але це певні міфи, сформовані часом та оточенням.

Психологиня Лорі Мінц наголошує: існує так багато міфів про секс і вони дійсно можуть нашкодити стосункам. Тому давайте разом розберемося із найпоширенішими.

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7 міфів про секс

Міф 1: всі займаються сексом більше, ніж ви. Цей міф переслідує протягом усього життя. Стосується він підлітків, які думають, що їхні друзі (на відміну від них) займаються сексом частіше. Це підштовхує їх кинутися у статеві стосунки, до яких вони ще не готові. Даний міф може засмутити й ті пари, які перебувають довгий час у стосунках і в даний момент відчувають так званий "сухий" період – відчуття природніх припливів та відпливів бажання.

Утім, експерти відкривають несподівані факти. За їхніми дослідженнями, приблизно кожна третя людина не мала партнерського сексу протягом попереднього року. І взагалі за останні роки сексуальна активність знизилися з причин, які наразі вивчаються.

У такому разі варто думати про секс цілісно: дбати про своє фізичне та психічне здоров'я і обов'язково говорити із партнером про свої відчуття.

Міф 2: секс означає проникнення. Сексотерапевти зазначають, що люди мають певні "сексуальні сценарії", які нав'язані ззовні. Але варто вийти за рамки і розуміти, що такий тип мислення може зіпсувати задоволення. Так, лише 18% опитаних жінок зазначили, що досягли оргазму від проникнення. Інші 37% сказали, що їм достатньо було стимуляції клітора. За іншими дослідженнями – досягти задоволення можна і просто від тілесного контакту. Тобто секс – це не завжди проникнення.

Міф 3: жінки не потребують лубрикантів. Вагінальна сухість більше стосується жінок літнього віку. Але трапитися вона може у будь-який момент життя через певні причини. Це деяким чином впливає на сексуальне життя. Тому краще скористатися лубрикантами.

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Міф 4: нормально, коли секс завдає болю. Як чоловіки, так і жінки можуть мати неприємні відчуття чи біль під час статевого акту. На це є певні причини. Наприклад, у жінок це гінекологічні проблеми, гормональні зміни чи певні травми і так далі. У будь-якому разі варто звернутися до спеціаліста, оскільки біль під час сексу – не ознака, що він гарний і це не є нормою.

Міф 5: чоловіки хочуть сексу більше за жінок. Фахівці називають "розбіжність бажань" проблемою №1 у своїй практиці. Через цей міф чоловіки інколи відчувають сором, що не мають бажання у певний момент. А дослідження у свою чергу показують: бажання як чоловіків, так і жінок можуть коливатися протягом життя.

Міф 6: бажання виникає миттєво. Дослідники зауважують, що є два типи бажання: спонтанне і чуттєве, яке виникає у відповідь на подразники, наприклад, дотик. Вступати в інтимні стосунки можна і без миттєвого бажання, якщо є згода обох партнерів. Експерти порівнюють це із заняттям у тренажерному залі. Коли спочатку вам не хочеться йти на тренування, а потім надходять ендорфіни і ви почуваєте себе дуже добре.

Міф 7: запланований секс – нудно. У більшості випадків ми плануємо певні речі чи події у нашому житті. Наприклад, відпустку. Її очікування зігріває думки, активізує бажання та уяву. Точно так відбувається і з сексом. Тому інтимні стосунки за планом не є чимось поганим.