13 дітей та 25 онуків: 60-річне подружжя поділилося пікантним секретом щасливого шлюбу

Трейсі та Піт Льюїс разом вже 43 роки і в них народилося 13 дітей та 25 онуків. Через стільки років спільного життя подружжя досі ходить на побачення, робить один одному компліменти та займається коханням кілька разів на тиждень.

Досвідчена пара розкриває секрет щасливого шлюбу

60-річна Трейсі та 65-річний Піт познайомилися у нічному клубі влітку 1981 року. Між 17-річною дівчиною та 22-річним юнаком швидко спалахнуло кохання, і вже за 3 місяці вони почали жити разом. Минуло стільки років, та пара досі закохана так, як на початку знайомства.

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Трейсі вважає, що вони з Пітом – створені один для одного. Через 2 роки стосунків у них народилася перша дитина – донька Карлі. Після того Трейсі вагітніла практично кожні два роки і загалом подарувала чоловіку 13 дітей. Востаннє жінка народжувала у 40 років.

Зараз усі діти подружжя дорослі і мають власних дітей. Родина збільшилася аж на 25 онуків. Попри постійну заклопотаність дітьми, Трейсі та Піт завжди знаходили час один для одного.

Бути вагітною, народжувати і мати на руках новонароджену дитину – це щастя. У мене завжди був сексуальний потяг. Піт чудовий батько та чоловік. Він готував обід, допомагав з прибиранням і доглядом за дітьми,

– розповіла Трейсі.



Весілля Піта і Трейсі / Фото The Sun

Вона пояснила, що саме турбота та уважність Піта стали фундаментом їхніх стосунків. Жінку збуджувало те, який чудовий у неї чоловік, то ж подружжя часто займалося сексом навіть, коли будинок був заповнений дітьми.

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Трейсі розповіла, що коли діти були маленькі, то часто спали у їхньому ліжку. Подружжю доводилося креативити і шукати місця, щоб зайнятися сексом – душ, пральня тощо. Саме постійна інтимна близькість є секретом щасливого шлюбу Льюїсів. Навіть зараз, коли чоловіку та дружині вже за 60 років, вони займаються коханням щонайменше тричі на тиждень.



Усі діти Льюїсів / Фото The Sun

Трейсі – моє абсолютне кохання. Вона чудова дружина, мати та бабуся. Ми з нею обожнюємо одне одного. Нічні побачення та заняття любов'ю підтримують іскру,

– сказав Піт.

Трейсі вважає, що зараз Піт такий самий сексуальний як у той день, коли вона його зустріла. Жінка зізналася, що вони з чоловіком закохані наче підлітки.