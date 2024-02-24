Ці давні японські концепції допоможуть вам покращити стосунки

Іноді для того, щоб покращити стосунки з коханою людиною, достатньо змінити власне мислення. Ми розкажемо про 5 японських концепцій, які допоможуть вам глянути на стосунки по-новому і зроблять їх кращими.

Щоб романтичні стосунки були щасливими та здоровими, про них потрібно дбати та наповнювати.

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Японські концепції для щасливих стосунків

Вабі-сабі: цінувати недосконалості в житті

Концепція вабі-сабі полягає у розумінні того, що у світі не існує нічого ідеального, але саме це і прекрасно. Будь-яка неідеальність є унікальною і її потрібно цінувати. Якщо дивитися через призму стосунків, то це вчить людей приймати свого партнера і бути позитивним. Розуміння того, що ми усі постійно змінюємося та розвиваємося, допоможе вам не вимагати від партнера бути тим, ким він не є у цей момент.

Моно-но Аваре: усвідомлення непостійності життя

Ця японська ідіома означає гіркий смуток від усвідомлення того, що у природі все тимчасове. Це спонукає насолоджуватися речами, адже швидкоплинність часу може їх поглинути. У стосунках ця концепція закликає людей цінувати кожну мить проведену поруч з коханою людиною.

Дотримання принципу Моно-но Аваре особливо актуальне для українців під час великої війни. Ніхто з нас не знає, які обійми та слова стануть останніми. То ж не витрачайте час на суперечки чи безглузде з'ясування стосунків. Любіться тут і зараз.

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Кінцуґі: бачити красу у недоліках

Узагалі кінцуґі – це традиційний японський метод ремонту кераміки. Він полягає у тому, щоб під час ремонту підкреслювати потертості, тріщини та інші ознаки зношеності предметів. Адже саме ці недоліки і роблять річ унікальною та додають їй історії. У стосунках це означає, що потрібно бачити красу людини крізь призму її недоліків. Потрібно сприймати партнера таким, яким він є.



Японська мудрість допоможе вам побудувати щасливі стосунки / Фото Pexels

Юімару: цінувати родину та друзів

Ця концепція спонукає вибудовувати справді близькі стосунки з рідними людьми. Ідея полягає в тому, щоб піклуватися про інших, адже це допомагає налагодити кращий зв'язок.

Канша: практикуйте вдячність

Вміти бути вдячним – дуже важливо, адже це завжди налаштовує на позитив. Романтичні стосунки вдячність зміцнює, бо тоді ваш партнер розуміє, що ви цінуйте все те, що він для вас робить.