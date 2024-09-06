Спершу нагадував батька: жінка розповіла про шлюб зі старшим на 24 роки чоловіком

29-річна Реалін Солеро з Філіппін ніколи не думала, що закохається у свого колегу, який старший від неї на 24 роки. Спершу Реалін навіть не звертала увагу на Рейнальдо Макінея, однак згодом чоловік підкорив серце дівчини своєю турботою.

Рідні дівчини були проти цих стосунків

Майбутнє подружжя познайомилося 9 років тому на роботі. 20-річна Реалін не дивилася на Рейнальдо як на чоловіка, адже він, за її словами, "випромінював батьківську енергію".

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Спочатку він наполегливо демонстрував свої почуття, що мене дратувало. Однак він продовжував виявляти турботу, якої я не відчувала у своїх минулих стосунках. Минали місяці, і я зрозуміла, що закохалася в нього,

– розповіла дівчина.

У Реалін є донька Ріанна від попередніх стосунків, то ж багато рідних жінки були проти того, щоб вона зустрічалася з Рейнальдо. Усі думали, що Реалін з ним лише заради грошей, адже за віком чоловік міг би бути їй батьком. Однак родичі дівчини не знали, що у Рейнальдо не було ніякого бізнесу чи заощаджень, Реалін кохала його за його самого.

Зрештою сім'я дівчини побачила, що почуття пари справжні, а Рейнальдо – хороший та відповідальний чоловік. 2 роки тому пара одружилася. Рейнальдо ставиться до Ріанни як до рідної доньки, тому в них чудові стосунки.



Дівчина щаслива у шлюбі зі старшим чоловіком / Фото @rea.s.solero

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Найкращий чоловік – старший чоловік

Реалін відверто зізнається, що шлюб зі старшим чоловіком – це найкраще, що з нею сталося.

Я багато чого від нього навчилася. Він для мене не просто чоловік, а й батько, який завжди нагадує мені, що таке погане і добре. Він завжди ставиться до мене з розумінням і ніколи не злиться,

– додала жінка.

Хоч Реалін часто критикують через велику різницю у віці з чоловіком, та їй абсолютно байдуже. Вона радить усім жінкам брати з неї приклад і не зважати на думку чужих людей.