Розчарувалася у коханні: 23-річна дівчина заморозила свої яйцеклітини

23-річна модель Сабріна Лоу з Бразилії нещодавно пережила зраду коханого. Після того молода дівчина вирішила заморозити свої яйцеклітини, адже не знає, коли тепер зустріне справжнє кохання.

Зрада коханого розбила дівчині серце

Сабріна 2 роки перебувала у стосунках, і їй здавалося, що у них з бойфрендом все чудово. Однак хлопець зраджував моделі з іншою дівчиною.

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Сабріна розкрила зраду бойфренда завдяки програмі на телефоні, яка відстежує місце перебування. Хлопець брехав дівчині про те, куди він їде, то ж якось модель вирішила простежити за ним. Те, що побачила дівчина, розбило їй серце – її коханий гуляв по торговому центру і тримався за руку з іншою.

Я була повністю засліплена коханням. Я думала, що він моя безпечна гавань, але насправді це було не так. Коли я дізналася про іншу жінку, у мене виникло відчуття, що моє серце вирвали з грудей,

– розповіла Сабріна.

Після цієї історії дівчина розчарувалася у чоловіках. Вона вирішила заморозити свої яйцеклітини, оскільки не знає, коли зустріне справжнє кохання і буде готова стати матір'ю.

"Я не вірю, що ідеальний партнер для створення сім'ї з'явиться в потрібний мені час, тому вирішила взяти своє життя під контроль й переконатися, що завжди буду до цього готова", – пояснила модель.

Зараз Сабріна хоче зосередитися на саморозвитку та любові до себе.