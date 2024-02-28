Він задивлявся на інших, – 23-річна жінка про стосунки з 80-річним бойфрендом

Стефані Матто перебувала у романтичних стосунках з 80-річним чоловіком, коли їй було лише 23 роки. Своїм незвичним досвідом дівчина поділилася у мережі.

"Чоловіки однакові у 20 та 80"

Стефані зізналася, що колишній бойфренд був старший навіть за її бабусю та дідуся. Попри все, дівчина іноді сумує за ним.

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Однак Стефані чесно зізналася, що не сумує "за його неприємним запахом з рота, зубними протезами і важким характером бойфренда по ранках".

Дівчина почала з ним зустрічатися, бо стосунки з однолітками у неї не складалися.

Коли ти молодша жінка і починаєш зустрічатися зі старшими чоловіками, у тебе складається враження, що ти схожа на Лану Дель Рей, але ні, у тебе просто проблеми з татом,

– сказала Стефані.

Стефані здавалося, що молодшим чоловікам цікава лише її зовнішність та гроші.

"Перейшовши на когось набагато старшого і трішки стабільнішого, я певним чином довела собі, що я здатна змінюватися та бути розумною", – пояснила дівчина.

Та потім Стефані зрозуміла, що чоловіки у 80 років такі самі, як і в 20 років. Її літній бойфренд часто задивлявся на інших жінок, які були значно старшими від Стефані. Від цього дівчині було дуже неприємно, адже зради вона точно не очікувала.

"Можна подумати, що через те, що у них нижче лібідо, вони не збираються тобі зраджувати, але є й емоційна зрада", – пояснила дівчина.

У коментарях дівчину засудили за стосунки з чоловіком, який був старший на 57 років. Багато користувачів зауважили, що різниця у віці – це нормально, але у 23 зустрічатися з 80-річним – перебір.