Як укріпити стосунки: 20 універсальних порад, які можуть знадобитися кожній парі

Стосунки – це завжди робота обох партнерів. Навіть якщо інколи здається, що все просто та очевидно – варто звернути увагу на декілька аспектів.

Фахівці виділяють 20 універсальних порад, які стануть у нагоді в будь-яких стосунках. Якщо вам здається, що це очевидні речі, запитайте в себе: чи дотримуєтеся ви їх.

Дивіться також Питання, які варто поставити своєму партнеру

Поради для стосунків

1. Стосунки мають бути послідовними. Не кваптеся перескакувати з одного рівня на інший – це не гра на швидкість. Дозвольте подіям розвиватися поетапно.

2. Не згадуйте про минулі помилки. Особливо під час якихось хвилинних суперечках.

3. Будьте різними одне для одного. На публіці ви можете дотримуватися стриманого стилю, а вдома дозволити собі будь-які фантазії.

*Реклама медичного виробу.

Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Elite (тонкі), 3 шт. та 12 шт

.

Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15

. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Безліч пар вже переконалися, що покращення стосунків розпочинається з урізноманітнення інтимного життя. Разом із широким портфелем продукції Durex® ви зможете додати пристрасті у свої будні й зберегти її упродовж багатьох років.Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ.

4. Надмірно не звинувачуйте себе у всьому, не посипайте голову попелом.

5. Прислухайтеся до думки одне одного. Навіть під час сварок – намагайтеся вислухати партнера і не перебивати. Шукайте спільний компроміс.

6. Па'ятайте, що ви – команда. У стосунках дійте разом, а не змагайтеся хто кращий. З'ясування переможців не допоможе зміцнити їх.

7. Слідкуйте за своїм зовнішнім виглядом.

8. Не впадайте в істерику через якісь проблеми. Нечасті скандали краще закінчуйте бурхливим сексом.

9. Довіряйте партнеру. Недовіра вбиває стосунки. Будьте впевнені спочатку в собі, приділяйте час своєму розвитку. Тоді й партнер буде дивитися лише у ваш бік.

10. Забудьте про комплекси. Не порівнюйте себе з іншими, бо ви особисто приваблюєте свого партнера, а не хтось.

11. Підтримуйте одне одного. Вмійте вчасно підставити плече. Особливо в моральному плані.

12. Кажіть вголос про свої бажання. Не думайте, що ваш партнер вміє читати думки.

13. Підтримуйте вогонь. Особливо це стосується довготривалих стосунків. Знаходьте нові грані, які допоможуть вам відкриватися з іншого боку.

14. Знайдіть свій простір. Перебування 24/7 поруч із партнером швидко може закінчити стосунки. Знайдіть своє власне хобі.

15. Турбуйтеся про свого партнера, але не перестарайтеся з надмірною увагою.

16. Поруч з підтримкою не забувайте хвалити свого партнера.

17. Не ображайте навіть під час сварок. Сформуйте теми-табу, які можуть особисто ранити вашу другу половинку.

18. Давайте відчувати партнеру емоційний зв'язок з вами.

19. Не мовчіть та не ігноруйте партнера. Вмійте правильно комунікувати, навіть якщо мовиться про якісь ваші особисті проблеми.

20. Не намагайтеся змінити партнера. Зміни мають приходити ззовні, а не силоміць. Якщо реакція зворотна – подумайте, чи варто продовжувати такі стосунки.