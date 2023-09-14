Розмова на першому побаченні: 10 тем, які допоможуть уникнути незручного мовчання

Перші побачення можуть бути веселими та хвилюючими, а ще незручними та лякаючими. Але одна з головних проблем для потенційних партнерів на зустрічі – про що ж говорити.

Відкиньте незручне мовчання і забудьте про довгі паузи. Розкриваємо 10 тем на які можна поговорити під час першого побачення.

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Розмова на побаченні

Першу розмову на побаченні фахівці радять почати з основ, як би банально це не здавалося. Запитайте у партнера де він чи вона живе, чим цікавиться, як проводить свої дні, ба навіть обговоріть місце вашого побачення – чи подобається воно, чи бували тут раніше.

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Важливо уникати швидких запитань, які будуть схожими на допит. Ставте уточнюючі запитання або додавайте якусь інформацію про себе, діліться історіями.

Умовна "подорож" в дитинство може дати багато тем для обговорення та навіть спільної ностальгії. Пригадайте чим цікавилися у дитинстві, ким мріяли стати і так далі – тут точно знайдеться щось спільне для обговорення.

Розкажіть про своє дитинство / rawpixel.com

Якщо заглиблення в дитинство здається занадто важкою темою для першого побачення, зверніться до гумору. Ненав'язливо запитайте про прості речі, наприклад, "о котрій прокидаєшся" – можливо тут теж знайдуться якісь спільні точки.

Чудовою відправною точкою розмови на першому побаченні можуть стати фільми чи література. Запитайте, що за останній час прочитано чи переглянуто. Можливо, ви виявитеся палкими прихильниками Стівена Кінга або знавцями усіх новинок Netflix.

Хобі – просте питання, яке не лише подарує тему для першої розмови, але й дозволить більше зрозуміти про особистість партнера. Захоплення розкривають людину зсередини і показують її грані, змістовність та навіть темперамент.

Розпитайте співрозмовника про хобі / rawpixel.com

Поділіться своїми мріями щодо подорожей. Це гарна можливість розказати свої історії мандрівок, визначити улюблену країну (можливо тут теж будуть співпадіння) і теж дозволить розкрити співрозмовника та дізнатися більше про особистість.

Ще одна тема – музичні вподобання. Запитайте який стиль чи яким гуртам віддає перевагу партнер. Можливо, ви відвідували одні й ті самі концерти – такі історії стануть об'єднуючими вже під час першого побачення. Ну й рекомендації щодо нових напрямків теж стануть у нагоді.

Музика може дати поштовх до розмови / rawpixel.com

Під час першої зустрічі фахівці радять обговорити свої амбіції – ким ви бачите себе через 10 років, які маєте перспективи у кар'єрі, а може мрієте опанувати якесь нове хобі і так далі. Це допоможе одночасно розкрити і цілі партнера та його пріоритети.

Питання про вподобання у їжі теж може стати основою для розмови. Можливо, ваш партнер виявиться затятим кулінаром або навпаки – любителем поїсти. І ця тема стане гарним поштовхом для другої зустрічі – у якому кафе чи ресторані її можна провести.

Визначте чи маєте спільні вподобання у їжі / rawpixel.com

Якщо світські розмови про кіно, літературу та музику вже себе вичерпали, перейдіть до більш кумедних та небальних питань. Вони можуть звучати як: що тебе може розсмішити? Чи які дрібниці роблять твій день кращим? Яким супергероєм хотів чи хотіла б бути? Дайте волю фантазії навіть якщо вона на перший погляд здасться абсолютно дурною.

Закінчуйте побачення на позитивній ноті. Навіть якщо "хімії" між вами не відбулося, подякуйте за спільний вечір. І не соромтеся його продовжити, якщо партнер і справді "зачепив" своїми історіями.