Щоб зберегти здорові стосунки у парі, будьте обережні зі своїми словами. Сексологи радять все ж уникати певних фраз, які можуть зіпсувати момент кохання.

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10 фраз, які не можна говорити під час сексу

"Ти зробиш це?". Така фраза може прозвучати не тільки зневажливо, але й негативно вплинути на партнера, знизити його самооцінку та створити відчуття невпевненості. "Ти кращий/краща, ніж минулі партнери". Може здатися, що такий комплімент підніме настрій партнеру, насправді ні, це може викликати лише почуття ревнощів та порівняння з іншими. "Це не те, що я очікував/очікувала". Не говоріть цієї фрази, якщо не хочете змусити партнера стресувати. До того ж ваша друга половинка після таких слів може повністю втратити ентузіазм у сексі. "Мій минулий партнер робив/робила це краще". Не дивуйтеся, якщо вашим стосункам після цих слів прийде кінець. Ніколи не варто порівнювати теперішніх з колишніми. Взагалі – залишіть минуле у минулому. "Поспіши, я втомлений/втомлена". Ви насолоджуєтеся сексом чи біжите на маршрутку? Зупиніться, не псуйте настрій партнерові, навпаки – створіть відчуття, що готові займатися інтимом усю ніч. "Ти забув/забула…". Не нагадуйте партнерові під час сексу про його минулі помилки. Це може викликати напруження та роздратування. "Я не можу витримати, коли ти…". Гм, дозвольте всі ваші бажання обговорити перед сексом, або в інший будь-який час. Ваш партнер хоче бути впевнений у тому, як зробити так, щоб вам було приємно. "Ти занадто несмілива/замкнений...". Висловлення негативних рис може спричинити комплекси та вплинути на самопочуття партнера. "Не треба думати про це" або "Це не важливо". Така фраза може викликати почуття невпевненості у партнера та зменшити значущість його бажань і потреб. "Я не можу дочекатися, коли закінчиться". Ця фраза може образити та зробити партнера необережним у своїх діях.

Пам'ятайте, що відверті та лагідні розмови є ключем до створення романтичної атмосфери.

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