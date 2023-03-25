Переведення годинника: чи можуть скасувати це в Україні
26 березня о 3 годині Україна перейде на літній час. Стрілки годинників потрібно перевести на годину вперед, тож сон триватиме на годину менше. Однак у суспільстві вже давно точаться дискусії щодо доцільності переходу на літній і зимовий часи.
У 2021 році український парламент схвалив у першому читанні законопроєкт про скасування переходу на літній і зимовий часи. Згодом документ відправили на повторне допрацювання. Відтак досі в Україні щороку двічі переводять годинники, зазначає 24 Канал.
До теми Чому переводять годинники на літній час: історія традиції
Чи можуть скасувати переведення годинників
У Євросоюзі ще з 1996 року тривають дискусії щодо скасування переходу на літній і зимовий часи. 2021 рік мав стати останнім роком переведення годинників.
Процес загальмувався через те, ще територією Євросоюзу проходять три часові пояси, а між окремими країнами немає єдності.
Важливо Україна перейде на літній час: якою буде різниця з іншими країнами
Україна прагне бути частиною ЄС, зокрема й у цьому питанні. Вже не один рік українські політики не можуть дійти згоди у питанні переведення годинників – воно залишається відкритим. Тому наразі, як і в ЄС, ми щороку переходимо на літній і зимовий часи.
Чому важливе переведення годинників
Територія України є дуже великою, тому потребує переведення годинників.
- Якщо залишити зимовий час: в Харкові схід сонця буде о 3:25, а темніти почне о 19:47.
- Якщо залишити літній час: в Ужгороді взимку сонце сходитиме о 9:20, а заходитиме – о 17:38.
Перехід на літній і зимовий часи дозволяє "врегулювати" ці питання, що комфортніше для стану здоров'я людей, робочого дня.