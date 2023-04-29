Леся Нікітюк назвала несподівані секрети сяючої шкіри: як зірка доглядає за обличчям

Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк поділилась своїми секретами та ритуалами. Вона розповіла про щоденний покроковий догляд.

Ведуча проекту "єПитання" на "Новому каналі" розповіла про вечірні косметичні ритуали. Адже Леся Нікітюк завжди захоплює увагу глядача не лише своїми дотепними жартами, а й неперевершеним зовнішнім виглядом, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу.

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Леся Нікітюк завжди демонструє стильні вбрання, зачіски та макіяж. Та неможливо уникнути того, що постійні зйомки та шалений графік виснажують. Зірка розповіла про те, як відновлюється.

Для мене відкрився новий напрямок знаходження балансу. Зараз я займаюся практиками – медитую двічі на день,

– поділилась Леся.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Як Леся Нікітюк доглядає за шкірою

Ведуча покроково розповіла про вечірній ритуал.

Крок №1. Гідрофільна олія

"Вона добре змиває макіяж та spf-засоби. Саме олійка може розчинити весь бруд і себум у порах. Наносити гідрофільну олію треба ретельно й обов’язково на суху шкіру обличчя, як перший етап її очищення", – розповіла Леся Нікітюк.

Крок №2. Вмивання

"Гідрофільну олійку треба змити гелем або пінкою для вмивання", – радить Нікітюк.

Крок №3. Тонік

"Після вмивання обов’язково протріть обличчя тоніком", – каже телеведуча.

Крок №4. Пептидна сироватка

"Зазвичай я наношу на обличчя саме її. Цей засіб підтримує пружність, тонус і молодість шкіри. А молодість – наше все!" – усміхається Леся Нікітюк.

Крок №5. Крем для обличчя

"Як відомо, крем потрібно використовувати і зранку, і ввечері. Зранку я люблю наносити крем з spf, бо сонечко вже виходить. А ось увечері – звичайний нічний", – підсумувала зірка.