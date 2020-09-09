Культовий американський метал-гурт Slipknot вперше приїде в Україну з концертом. Музиканти стали шостими хедлайнерами фестивалю UPark Fesival 2021.

Один з найуспішніших метал-гуртів в історії Slipknot приїде в Україну для фестивалю UPark Fesival 2021. Він відбудеться 18 липня наступного року. Про це повідомили організатори на своїй фейсбук-сторінці.

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Гурт стане шостим хедлайнером фестивалю. Також виступатимуть такі гурти, як My Chemical Romance, Gorillaz, The Offspring, Sum 41, Royal Blood та Deftones. Продаж квитків доступний з 11 вересня.

Хто такі Slipknot

Ню-метал гурт заснований 1995 року в Сполучених Штатах.

Вони приховують свої обличчя, завжди виступаючи в масках. Однак, це не заважає їм збирати повні зали на концертах.

По всьому світу продано 30 мільйонів альбомів гурту. Вони отримали статус платинових.

У 2006 році група отримала премію Греммі за сингл Before I Forget.

2019 року гурт випустив шостий студійний альбом We Are Not Your Kind, який дебютував першим номером в чартах Billboard 200.

Дивитись кліп Slipknot - Before I Forget онлайн: