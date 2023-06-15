5 базових процедур, від яких лаванда розростеться на весь сад
15 червня 2023, 16:10Читать новость на русском
Вирощування лаванди займає тривалий час, тому якщо хочете виростити здорові саджанці – треба запастися терпінням.
Активний ріст лаванди не можливо уявити без хорошого догляду. Сюди входить поливання, кліматичні умови, обрізування, боротьба зі шкідниками. 24 Канал підкаже, як правильно доглядати за лавандою.
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Догляд за лавандою
- Лаванда повинна рости на сонячному місці, де вона отримуватиме принаймні 6-8 годин сонячного світла на день. Це необхідно їй для здорового росту.
- Лаванда вимагає добре дренованого ґрунту. Водночас вчасно поливайте рослину та слідкуйте, щоб земля не пересихала.
- Після цвітіння зів'ялі квітки варто обрізати, щоб стимулювати зберегти компактну форму рослини. Також видаляємо усі хворі та старі пагони.
Обрізка лаванди / Фото "Дачний діапазон"
- Лаванда не потребує великого годування, але часом треба це робити. Можна взяти як азотні добрива, так й органічні – настій коров’яку або курячого посліду. Підійде розчин селітри та сечовини. На кожну рослину буде достатньо до 5 літрів добрива
- Вдруге можна удобрювати азотними добривами проводять через 2 тижні, а безпосередньо перед цвітінням під кущі треба вносити фосфорно-калійні підживлення.
- У літній період треба виривати бур’яни, які ростуть біля лаванди. Після прополювання варто розпушити землю.
- Лаванда краще росте на вологому ґрунті, але часто поливати не треба, щоб не гнили корені. Це треба робити раз у 10-14 днів, залежно від погоди. Молоді рослини потребують більшої вологи, ніж старші.
- Щоб кущів лаванди було більше, її можна розмножити. Якщо ви вже маєте рослину в саду, тут все просто. Треба нарізати з пагона живці – гілочки для розмноження, довжиною 8-10 сантиметрів. Садимо їх у зволожений родючий ґрунт на 2-3 сантиметри та ставимо зверху скляні банки. Забрати їх можна тоді, коли живці вкореняться.
- Грибки вражають лаванду найчастіше тоді, коли її заливати водою. Тому просто контролюйте режим поливу. А от цикадок та райдужних жуків – будете змушені збирати вручну.