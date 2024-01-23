Не вносьте це популярне добриво під кущі смородини взимку

Досвідчені садівники та городники знають, що деревний попіл – це хороше добриво для багатьох рослин. Адже він містить велику кількість поживних речовин.

Взимку деревним попелом також підживлюють деякі культури. Адже у людей, які опалюють будинки дровами, його багато. Про те, чи можна вносити деревний попіл під кущі смородини у цей період, дізнайтеся далі.

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Чи можна підживлювати смородину деревним попелом взимку

Насправді немає сенсу підживлювати різноманітні культури взимку. Деякі рослини навіть можуть постраждати від надлишку поживних речовин у холодну пору року.

Річ у тім, що не завжди зима тішить нас снігопадами. Бувають дні, коли сніг починає танути. Тому корисні речовини, які є під землею, змиваються. З такою ситуацією також часто можна зіткнутися на початку весни.

Однак не варто викидати деревний попіл. Адже ви можете підживити ним кущі смородини навесні, коли на землі вже не лежатиме сніг. Найкраще братися за таку роботу наприкінці березня або у квітні. Після стану спокою, у якому смородина перебуває взимку, вона насититься поживними речовинами та дасть хороший врожай.

Чим підживлювати смородину навесні

Навесні кущам смородини необхідні азотні та органічні добрива.