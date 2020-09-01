Американська співачка Крістіна Агілера підігріла цікавість кіноманів до прем'єри фільму "Мулан". Артистка презентувала саундтрек, в якому показала нові кадри зі стрічки та розкішну сукню в стилі Disney.

Саундтрек до фільму "Мулан"

Кліп до пісні Reflection з'явився на ютуб-каналі Крістіни Агілери та за лічені дні після публікації зібрав понад 4 мільйони переглядів. У відео артистка позувала у блакитній пишній сукні, яка нагадувала принцес Disney. І такий образ зірки був не випадковим, адже саме до новинки цієї компанії вона записала саундтрек.

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У ролику також помістили нові кадри з майбутнього бойовика "Мулан". На них видно, як головна героїня стрічки проходить шлях від звичайної дівчини в китайській родині до воїна.

Дивіться кліп Крістіни Агілери до пісні Reflection: відео

Що відомо про фільм "Мулан"

До однієї з найочікуваніших прем'єр студії Disney прикута чимала увага кіноманів та критиків. Все тому, що вихід стрічки вже кілька разів переносили через пандемію, а остаточна дата в Україні назначена на 10 вересня 2020 року. Відтак презентація саундтреку була прогнозованою.

За сюжетом фільму, імператор Китаю стрімко збільшує військо, щоб протистояти загарбникам. Він наказує, щоб з кожної родини на фронт пішов один чоловік. Та систему вдалось обхитрувати Фа Мулан: дівчина пішла на війну замість свого хворого батька. Відтак на глядачів очікують видовищні сцени боїв, де жінка може протистояти багатьом противникам.

Дивіться трейлер до фільму "Мулан": відео