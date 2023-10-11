6 трендових імен англійського походження, якими можна назвати дівчинку

Англійські імена відрізняються особливою вишуканістю та елегантністю. З такими іменами будь-яка дитина буде почувати себе особливою. Головне – знати, що вони означають.

Кожна мама чи тато хоче обрати для своєї донечки красиве та милозвучне ім'я, аби підкреслити її найкращі риси. Можуть бути як лаконічні імена, так і довші. 24 Канал зібрав добірку гарних імен для дівчаток англійського походження.

Просто розкішні 7 імен для дівчаток, які залишаються в пам'яті назавжди

Імена англійського походження: перелік

Грейс – чарівне жіноче ймення, яке виникло в Англії. Сформувалось від латинського слова "gratia" ще у XVII столітті. Відомо, що у римській міфології існували 3 богині грації, які були символом добра та молодості. Найбільше ім'я стало популярним у XIX столітті. Зараз воно також дуже вживане: є в переліку 20 найпопулярніших імен для дівчаток.

Маргарет сформувалось від грецького слова "маргаритос", що є синонімом до імені богині Афродіти. З грецької на українську перекладається як "перлина" або "перла". Воно набуло дуже великого поширення в Англії.

Стейсі – це одна з форм імені Анастасія англійського трактування. З давньогрецької мови перекладається як "воскресіння" або "повернена до життя".

Кейт – англійська версія грецького імені Катерина. Це досить давнє ім'я, що з грецької трактують як "чиста" і "непорочна". Інші форми імені – Кетрін, Катріна, Каталіна, Кетеван.

Сенді – кортке ім'я, що виникло в Англії. Сформувалося від слова "sunday", що означає "неділя". Ім'я трактують як "сонячна", "легка".

Дейзі теж англійського походження та значить "маленька квітка". Воно набуло поширення у кінці XIX століття завдяки роману Френсіса Скотта Фіцджеральда "Великий Гетсбі". Там головна героїня мала це ім'я. Дейзі є символом ніжності, краси та чистоти.

Нещодавно ми зібрали добірку імен, які не залишать вас байдужим.