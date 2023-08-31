5 коротких імен для дівчаток, які приносять щастя

Лаконічність завжди цінується, бо вона економить час. Це стосується й імен для дітей. Короткі та чіткі ймення запам'ятовуються на багато швидше.

Довгі імена не всім подобаються та личать. Стороннім доводиться часто перепитувати людину, як її звати, бо незрозуміло. З короткими іменами таке трапляється рідше. Тож до вашої уваги – перелік коротеньких імен для дівчаток.

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Короткі імена для дівчаток: перелік

Лея – дуже красиве ім'я зі значенням "граціозна". Зазвичай дівчата з цим іменем дуже люблять себе. Вона – рішуча та здатна на пригоди, водночас – добра. Її головна цінність – свобода у всьому. Любить подорожувати, відвідувати салони краси. Леї не подобається сидіти вдома та займатися домашніми справами. Також Лея буде вірною своєму партнеру.

Еля характеризується іскоркою в очах та харизматичністю. Легко знаходить спільну мову з іншими людьми. Для неї – дуже важлива сім'я та підтримка близьких. Водночас в її оточенні потрапляють не всі. Тому легко прощається з підлими й цинічними людьми, які бодай раз її підставили. Терпіти не може байдужість.

Єва. Ще раніше це ймення вважалось досить екзотичним, але тепер сміливо займає своє місце у списку найпопулярніших. Означає "та, що дає життя". Дівчатка з таким іменем – дуже енергійні, непосидючі, за ними важко дивитися. Часто роблять витівки. Виростають сміливими та вольовими особистостями, досягають висот у кар'єрі.

Ася – дуже добра та щира дівчина, яка любить прикрашати цей світ своїми барвами. Тому їй дуже боляче, коли очікування не збігаються з реальністю. Перекладається як "воскресла". Терпіти не може, коли їй брешуть та одразу це відчуває. Для неї важливіша сім'я, ніж робота.

Фая проявляє себе як щира та комунікабельна людина. Часто допомагає своїм одноліткам у школі, університеті чи по роботі. Їм подобається відчувати себе потрібною. З нею може бути складно у тому, що вона – перфекціоніст та любить, коли все бездоганно. Тому їм може бути складно побудувати стосунки з партнером. А ще – любить давати поради та керувати.