Британська актриса Емма Коррін прикрасила новий випуск журналу GQ. Дівчина, яка у серіалі "Корона" зіграла принцесу Діану, приміряла провокативні прозорі та латексні сукні, засвітивши оголене тіло.

Емма Коррін про зйомки в "Короні"

Актриса Емма Коррін стала справжнім відкриттям для глядачів, адже британка має дивовижну схожість з принцесою Діаною. Вона розповіла GQ, що це була велика честь зіграти таку особливу персону в історії та показати її нещасливу долю.

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Водночас актрису розчарувало рішення авторів "Корони" замінити її на Елізабет Дебікі у 5 та 6 сезонах. Емма Коррін переконана, що її поява на екрані була занадто короткою.

Це ганьба. Мені сумно з цього приводу. Але я намагаюсь йти далі,

– зазначила Емма Коррін.

У серіалі актриса перевтілилась у Леді Ді та показала її життя з 16 до 28 років. За словами Емми Коррін, спершу її героїня зовсім не усвідомлює, на що йде та через свою юність приймає неправильні рішення.

Вона не уявляє, з чим має справу. Було цікаво грати це, бо ти показуєш з іншої сторони когось, кого люди добре знають… Вона навіть не мала уявлення, якою вона хоче бути, бо про це не думають в такому молодому віці,

– додала вона.

Знаючи сценарій "Корони" та біографічні факти про принцесу Діану, Емма Коррін переконана, що найбільшою помилкою її життя був шлюб з принцом Чарльзом. І хоч сама актриса бачила Леді Ді тільки на архівних кадрах, її батьки залишаються в захваті від народної принцеси.

"Я, мабуть, була (перед телевізором, коли транслювали похорон Діани у 1997 році, – 24 канал). Моя мама дуже любила її. Вона говорить про Діану так, ніби це давня, близька подруга. Але не претензійно, швидше, піклуючись про цю людину, яку, на її думку, дуже ображали", – зазначила Емма Коррін.

Еротичні фото Емми Коррін

Окрім відвертого інтерв'ю про зйомки "Корони 4", актриса знялась в еротичній фотосесії. Емма Коррін приміряла провокативну сітчасту сукню, яка оголила її тіло і засвітила груди, заклеєні неоновими наліпками. Також знаменита британка одягнула латексну сукню, показавши неголені пахви, та буденні ретро-образи.

Емма Коррін в еротичній зйомці / Фото GQ