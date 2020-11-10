Перед прем'єрою 4 сезону "Корони" автори проєкту підігріли цікавість кіноманів. Головні актори стрічки Емма Коррін та Джош О'Коннор знялись у фотосесії, в якій відтворили легендарне фото принца Чарльза і принцеси Діани.

Знімок з'явився у журналі Radio Times. Перед камерою Емма Корін позувала у блакитному костюмі та сорочці, а Джош О'Коннор – у класичному костюмі з краваткою. Знімок в деталях відтворював знамените фото принцеси Діани і принца Чарльза, зроблене у 1980 році.

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Світлина є історичною, адже на ній показано, як нащадок Єлизавети ІІ оголосив про заручини з Леді Ді. Пара вийшла до преси, а на пальці принцеси Діани виднівся перстень з синім каменем. Його, до слова, тепер носить Кейт Міддлтон.

Вже в інтерв'ю Емма Коррін зізналась, що ще у школі її називали "позашлюбною донькою Діани". А все тому, що актриса неймовірно схожа на представницю британської монархії. Відтак зіграти принцесу Діану було для Емми мрією. Перевтілившись у цю роль, актриса зрозуміла, наскільки складно було Леді Ді.

Я відчувала всю трагедію того, що з нею сталося. Вважаю, її постать, про яку досі говорять люди, чудова: вона є дуже щедрою, чуйною людиною, яка розбила цвіль королівської родини, – розповіла Емма Коррін.

Водночас актриса зізналась, що саме вона наполягла, щоб автори серіалу "Корона" додали до стрічки кадри про булімію принцеси Діани. Щоб все виглядало реалістично, Емма Коррін викликала рвоту, тому ці кадри матимуть попередження для глядачів. Актриса додала, що принцеса Діана хотіла, щоб світ знав про її хворобу, тому проігнорувати цей факт життя Леді Ді було б неправильно.

А от Джош О'Коннор розповів журналістам, що насправді принц Чарльза заздрив принцесі Діані та її популярності у Великій Британії.

"Чарльз просто заздрив славі або знаменитості. Ревнощі полягали в тому, що Діана мала цю популярність: люди відчували, що вони її знають, а Чарльз просто не мав такої прихильності", – додав він.

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Що відомо про 4 сезон "Корони"

Серіал "Корона 4" презентують на стрімінговій платформі Netflix 15 листопада 2020 року. І чим менше часу залишається до прем'єри, тим зростає популярність цього проєкту.

Відомо, що 4 сезон "Корони" охопить один з найнапруженіших періодів життя королеви Єлизавети ІІ – з 1979 до 1990 року. Автори покажуть конфлікт між Її Величністю та Маргарет Тетчер. Жодна з цих впливових жінок не матиме наміру змінювати свій політичний курс, тому на глядачів чекає запекле словесне протистояння.

Та і в палаці буде не все спокійно. Єлизавета ІІ думала, що шлюб принца Чарльза з прекрасною і значно молодшою за нього Діаною зруйнує його зв'язок з Каміллою Паркер. Однак любовний трикутник нікуди не зник, а після розкішного весілля ситуація тільки загострювалась. На фоні стресу Леді Ді мала розлади в харчуванні та страждала від надмірної уваги преси.

"Корона" 4 сезон: дивіться трейлер до серіалу