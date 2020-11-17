Новий 4 сезон "Корони" отримав чималий резонанс у мережі. Завдяки серіалу люди побачили деталі стосунків принца Чарльза і принцеси Діани та їхній любовний трикутник. Окрім цього, сюжет допоміг зрозуміти, чому Гаррі і Меган наважились скласти королівські обов'язки. Як у мережі реагують на стрічку – дивіться у добірці.

"Корона" 4 сезон: сюжет

Прем'єра нових серій "Корони" відбулась 15 листопада 2020 року, інформує 24 канал. У 4 сезоні стрічки глядачі змогли побачити, як принц Чарльз будував стосунки з тендітною принцесою Діаною.

Більше про серіал Булімія принцеси Діани і сім'я Тетчер: актриси серіалу "Корона" розкрили цікаві деталі 4 сезону

Після розкішного весілля, на якому автори проєкту не акцентували увагу, все життя Леді Ді кардинально змінилось. За сюжетом, спілкування з Чарльзом щоразу погіршується, про що Діана мала забути під час офіційних виходів. Демонструючи ідилію на публіці, подружжя все більше мало непорозумінь за закритими дверима палацу. Сама ж принцеса Діана згодом розповідала пресі, що у шлюбі їх завжди було троє.

Представниця монархії була особисто знайома зі своєю суперницею – Каміллою Паркер. Тому й не дивно, що весь час Діана не почувалась щасливою і на фоні постійного стресу мала булімію.

Увага! У коментарях мережі можуть бути спойлери!

Реакція мережі на серіал "Корона 4"

Після перегляду нових серій "Корони" у твіттері розмістили десятки гнівних повідомлень, у яких люди засудили принца Чарльза. За їхніми словами, якби королева дала згоду на шлюб чоловіка з розлученою Каміллою, Діана і досі була б жива та не пережила стільки болю.

Так ніяково спостерігати за спілкуванням Камілли і Діани в 3 серії "Корони". Це наводить на думку, що якби тільки королівська сім'я дозволила Чарльзу і Каміллі одружитися, юна Діана була б врятована від такого душевного болю, – написали користувачі мережі.

Its so uncomfortable watching Camilla and Diana interacting in epi 3 of #TheCrown. It makes you think that if only the Royal Family had let Charles and Camilla marry in the first place young Diana would have been saved from so much heartache — Dr.Mitali Argikar (@MitaliArgikar) November 16, 2020

Дивіться також Архівне фото принцеси Діани опублікували перед прем'єрою "Корони"

"Після перегляду 4 сезону "Корони" моє серце ще більше розбите через принцесу Діану. Вона заслуговувала значно кращого", – написали у мережі.

My heart breaks even more for Princess Diana after watching season 4 of #TheCrown. She deserved so much better. pic.twitter.com/wIJS0WpLDk — Katie Ketchem (@starstrukk_kate) November 17, 2020

"Не знаю, що безглуздіше. Те, що йому було 28, а їй 16, коли вони познайомилися. Те, що він схожий на розчавлену ногу. Те, що у нього весь час був роман з Каміллою. Огидно. Ця людина – справжнє сміття. Отруйна повія", – написав обурений кіноман.

I dont know what more ridiculous...

The fact that he was 28 and she was 16 when they met

The fact that he looks like a smashed foot

The fact that he was carrying on an affair the whole time with Camilla

Disgusting trash. This man is trash truly. A toxic man whore...#Thecrown https://t.co/feJ68U7Fwf — Sweetpotatopie&Mac&cheese only (@JacksonBrittsny) November 16, 2020

Камілла розуміє, що вона в тренді, тому що репутація, яку вона відновлювала десятиліттями, знову зруйнована ( і це справедливо) завдяки 4 сезону "Корони", – написали користувачі мережі.

Camilla realizing she’s trending because the reputation she’s spent decades rebuilding, was once again torn apart (rightfully so) by season 4 of the #TheCrown pic.twitter.com/uLiIfX9Hfy — Sonali Sahni (@sonalixsahni) November 16, 2020

“Скільки разів ця сім’я може зробити ту ж саму помилку? Заборона шлюбів, які варто дозволити, примушування інших, які не повинні цього робити... Щоразу є наслідки", – наголосила глядачка "Корони".

“How many times can this family make the same mistake? Forbidding marriages that should be allowed, forcing others that shouldn't...paying the consequences each time. #TheCrown pic.twitter.com/gb7vdLXVIf — robi (@periodramaz) November 16, 2020

Цікаво Історія повторюється, – зірка "Корони" розповіла про схожість принцеси Діани і Меган Маркл

Водночас у мережі відзначили, що тільки тепер люди зрозуміли, чому принц Гаррі та Меган Маркл зреклись від королівських обов'язків та оселились подалі від палацу. І хоч ця пара не мала любовного трикутника, герцогиня Сассекська також не відчувала підтримки і намагалась протистояти шаленому тиску.

"Принц Чарльз у тренді, тому що покоління Z і мілленіали дізналися про те, що він ображав принцесу Діану. Відхід Гаррі і Меган мав сенс, але тепер, коли я подивилася Корону, я зрозуміла, що це мало моральний сенс. Гаррі пішов, щоб захистити свою сім'ю, родину, яку він обрав", – зазначили у мережі.

Prince Charles is trending because Gen Z and Millenials are (re)learning about the abuse Princess Diana was subject to.



Harry and Meghan's exit always made sense, but now watching #TheCrown, it morally made sense. Harry left to protect his family, the family he chose. pic.twitter.com/FcY629WR3A — Anna Gifty (@itsafronomics) November 16, 2020

"Меган Маркл, після того, як побачила ажіотаж від перегляду нового сезону "Корони" та обговорення у твіттері, як погано поводилися з Діаною", – з гумором підкреслили користувачі мережі.