Мегзит мав сенс: після прем'єри 4 сезону "Корони" у мережі зрозуміли рішення Гаррі і Меган
Новий 4 сезон "Корони" отримав чималий резонанс у мережі. Завдяки серіалу люди побачили деталі стосунків принца Чарльза і принцеси Діани та їхній любовний трикутник. Окрім цього, сюжет допоміг зрозуміти, чому Гаррі і Меган наважились скласти королівські обов'язки. Як у мережі реагують на стрічку – дивіться у добірці.
"Корона" 4 сезон: сюжет
Прем'єра нових серій "Корони" відбулась 15 листопада 2020 року, інформує 24 канал. У 4 сезоні стрічки глядачі змогли побачити, як принц Чарльз будував стосунки з тендітною принцесою Діаною.
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Після розкішного весілля, на якому автори проєкту не акцентували увагу, все життя Леді Ді кардинально змінилось. За сюжетом, спілкування з Чарльзом щоразу погіршується, про що Діана мала забути під час офіційних виходів. Демонструючи ідилію на публіці, подружжя все більше мало непорозумінь за закритими дверима палацу. Сама ж принцеса Діана згодом розповідала пресі, що у шлюбі їх завжди було троє.
Представниця монархії була особисто знайома зі своєю суперницею – Каміллою Паркер. Тому й не дивно, що весь час Діана не почувалась щасливою і на фоні постійного стресу мала булімію.
Реакція мережі на серіал "Корона 4"
Після перегляду нових серій "Корони" у твіттері розмістили десятки гнівних повідомлень, у яких люди засудили принца Чарльза. За їхніми словами, якби королева дала згоду на шлюб чоловіка з розлученою Каміллою, Діана і досі була б жива та не пережила стільки болю.
Так ніяково спостерігати за спілкуванням Камілли і Діани в 3 серії "Корони". Це наводить на думку, що якби тільки королівська сім'я дозволила Чарльзу і Каміллі одружитися, юна Діана була б врятована від такого душевного болю, – написали користувачі мережі.
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"Після перегляду 4 сезону "Корони" моє серце ще більше розбите через принцесу Діану. Вона заслуговувала значно кращого", – написали у мережі.
"Не знаю, що безглуздіше. Те, що йому було 28, а їй 16, коли вони познайомилися. Те, що він схожий на розчавлену ногу. Те, що у нього весь час був роман з Каміллою. Огидно. Ця людина – справжнє сміття. Отруйна повія", – написав обурений кіноман.
Камілла розуміє, що вона в тренді, тому що репутація, яку вона відновлювала десятиліттями, знову зруйнована ( і це справедливо) завдяки 4 сезону "Корони", – написали користувачі мережі.
“Скільки разів ця сім’я може зробити ту ж саму помилку? Заборона шлюбів, які варто дозволити, примушування інших, які не повинні цього робити... Щоразу є наслідки", – наголосила глядачка "Корони".
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Водночас у мережі відзначили, що тільки тепер люди зрозуміли, чому принц Гаррі та Меган Маркл зреклись від королівських обов'язків та оселились подалі від палацу. І хоч ця пара не мала любовного трикутника, герцогиня Сассекська також не відчувала підтримки і намагалась протистояти шаленому тиску.
"Принц Чарльз у тренді, тому що покоління Z і мілленіали дізналися про те, що він ображав принцесу Діану. Відхід Гаррі і Меган мав сенс, але тепер, коли я подивилася Корону, я зрозуміла, що це мало моральний сенс. Гаррі пішов, щоб захистити свою сім'ю, родину, яку він обрав", – зазначили у мережі.
"Меган Маркл, після того, як побачила ажіотаж від перегляду нового сезону "Корони" та обговорення у твіттері, як погано поводилися з Діаною", – з гумором підкреслили користувачі мережі.
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