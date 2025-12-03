Зігріє кожне серце: повний текст колядки "Зірка яскрава в небі тривожному"

Колись наші предки співали про врожаї та добробут, у часи підпілля – про повстанців у криївках, а сьогодні народний спів вбирає в себе звуки сучасної війни. Колядка "Зірка яскрава в небі тривожному" стала відображенням того Різдва, яке переживає Україна зараз.

У цій пісні біблійний сюжет накладається на реалії, де небо несе небезпеку, а віра залишається непохитним щитом. Колядка "Зірка яскрава в небі тривожному" стала духовним орієнтиром для мільйонів українців. Адже її слова резонують з кожним серцем, що знає ціну мирного неба. 24 Канал підготував повний текст колядки "Зірка яскрава в небі тривожному", який ви можете зберегти та вивчити до Різдва.

Текст колядки "Зірка яскрава в небі тривожному" українською мовою

Зірка яскрава в небі тривожному

Вість українцю показує кожному:

Мерехтить кажучи: Діва на сіні

Вже оповила Божу дитину!

Зірці різдвяній в цім боці планети

Зовсім байдужі ворожі ракети.

Хоче наш ворог свято забрати,

Та зоря сяє ясно й завзято!

Зірка освячує Схід благодаттю

І підглядає в окопи солдатів,

Знає, як хочуть в це свято додому,

Знає, що мають кутю вони й втому!

Поки не згасла у темряві ночі,

Раптом солдат піднімає вверх очі,

Видно прохання у сильних очах:

До перемоги світи, зірко, шлях!

Зірка летить далі між узбереж

Криму, Херсону, Одеси, авжеж!

Світить, де темно, де купу болю,

Де окупанти поцупили волю!

Темні освячуючи горизонти в домі,

Де рідних чекають із фронту,

Хоче теплом доторкнутись до серця

У домі, де хтось вже не повернеться.

Зірка різдвяна сяє вогнями,

Бо перемога точно за нами!

Не віддамо з Богом в серці свого!

Христос родився! Славімо Його!

Vitaliia – "Зірка яскрава в небі тривожному": дивіться відео онлайн

