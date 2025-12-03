Зігріє кожне серце: повний текст колядки "Зірка яскрава в небі тривожному"
- Колядка "Зірка яскрава в небі тривожному" відображає сучасні реалії українського Різдва, змішуючи біблійний сюжет із викликами війни.
- Основний період колядування за новоюліанським календарем розпочинається у Святвечір, 24 грудня, і триває в наступні дні, залежно від регіону та календаря.
Колись наші предки співали про врожаї та добробут, у часи підпілля – про повстанців у криївках, а сьогодні народний спів вбирає в себе звуки сучасної війни. Колядка "Зірка яскрава в небі тривожному" стала відображенням того Різдва, яке переживає Україна зараз.
У цій пісні біблійний сюжет накладається на реалії, де небо несе небезпеку, а віра залишається непохитним щитом. Колядка "Зірка яскрава в небі тривожному" стала духовним орієнтиром для мільйонів українців. Адже її слова резонують з кожним серцем, що знає ціну мирного неба. 24 Канал підготував повний текст колядки "Зірка яскрава в небі тривожному", який ви можете зберегти та вивчити до Різдва.
Дивіться також Готуємось до Різдва – 2025: текст легендарної колядки "Добрий вечір тобі" українською мовою
Текст колядки "Зірка яскрава в небі тривожному" українською мовою
Зірка яскрава в небі тривожному
Вість українцю показує кожному:
Мерехтить кажучи: Діва на сіні
Вже оповила Божу дитину!
Зірці різдвяній в цім боці планети
Зовсім байдужі ворожі ракети.
Хоче наш ворог свято забрати,
Та зоря сяє ясно й завзято!
Зірка освячує Схід благодаттю
І підглядає в окопи солдатів,
Знає, як хочуть в це свято додому,
Знає, що мають кутю вони й втому!
Поки не згасла у темряві ночі,
Раптом солдат піднімає вверх очі,
Видно прохання у сильних очах:
До перемоги світи, зірко, шлях!
Зірка летить далі між узбереж
Криму, Херсону, Одеси, авжеж!
Світить, де темно, де купу болю,
Де окупанти поцупили волю!
Темні освячуючи горизонти в домі,
Де рідних чекають із фронту,
Хоче теплом доторкнутись до серця
У домі, де хтось вже не повернеться.
Зірка різдвяна сяє вогнями,
Бо перемога точно за нами!
Не віддамо з Богом в серці свого!
Христос родився! Славімо Його!
Vitaliia – "Зірка яскрава в небі тривожному": дивіться відео онлайн
Коли треба колядувати у 2025 році?
- За новоюліанським календарем, основний період колядування розпочинається у Святвечір, 24 грудня, і триває впродовж наступних днів. У багатьох регіонах, особливо на Заході України, колядники вирушають від хати до хати одразу після Святвечора.
- Водночас в інших областях країни існує звичай чекати ранку 25 грудня і починати колядувати лише після завершення святкового богослужіння в церкві.
- Втім, якщо родина дотримується старого календаря, то колядувати варто 6 січня та продовжувати 7-го числа.