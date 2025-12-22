Серед безлічі новорічних звичаїв особливе місце посідає практика "13 папірців". 24 Канал з посиланням на Yahoo Life розповідає, як правильно скористатися цим коротким проміжком часу, щоб ваші мрії стали реальністю у 2026 році.

Як загадати 12 бажань до Нового року?

Багато хто вагається, коли саме варто починати цей обряд – 21 чи 22 грудня. Річ у тім, що перша дата символізує енергетичне очищення та прощання з минулим, а друга – стає ідеальним моментом для програмування майбутнього. Оскільки сьогодні вже 22 грудня, цей час є фактично найкращим шансом закласти фундамент на наступний рік.

Суть цієї традиції полягає у підготовці тринадцяти папірців, на яких потрібно чітко сформулювати свої найзаповітніші мрії. Писати свої бажання треба виключно у теперішньому часі, наче подія вже сталася у вашому житті. Наприклад, замість фрази "Я хочу купити авто", запишіть – "Я маю власне авто".

Також під час формулювання своєї мрії намагайтеся уникати частки "не", аби фокусуватися на позитивному результаті, а не на проблемі. Так, замість фрази "Я не хворію", краще написати "Я здоровий та енергійний", зазначає сайт True North Arts.

Після того, як усі бажання зафіксовані на папері, починається найвідповідальніша частина ритуалу. Щодня ви маєте спалювати по одному аркушу, символічно відпускаючи енергію свого наміру у Всесвіт. Оскільки астрономічний цикл уже розпочався, тим, хто приєднується до звичаю сьогодні, 22 грудня, варто кинути в полум'я одразу два аркуші, а в усі наступні дні – продовжувати за графіком, спалюючи по одному.

У новорічний ранок у ваших руках має залишитися останній, тринадцятий папірець. Саме це бажання стане вашою єдиною ціллю, яку ви повинні втілити самостійно, крок за кроком працюючи над її реалізацією протягом усього року.

Коли треба загадувати 12 бажань до Нового року / Фото Freepik

Як загадати бажання на Новий рік, щоб воно здійснилося?