Чи можна купати малюка в день, коли він народився: важливі поради для батьків

Перед першим купанням малюка батьки зазвичай хвилюються. Адже вони не знають, якою буде реакція новонародженого на воду та на сам процес, а також бояться зробити щось неправильно.

Одні батьки купають дитину одразу в той день, коли вона народилася. Інші ж чекають виписки з пологового будинку. Як краще робити, розповість LifeStyle 24.

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Чому не можна купати новонародженого в день, коли він народився

Багато матерів та татів дають згоду на вакцинацію малюка одразу після народження. Тому його й купають пізніше, аби не зашкодити місцю, де робили щеплення. Деякі батьки проводять першу процедуру лише після того, як випишуться з пологового. Річ у тім, що у новонароджених є пупкова ранка, якій потрібен час, щоб загоїтися. Однак навіть після цього слід купати дитину в кип'яченій воді та додавати туди різноманітні трави.

Перше купання новонародженого / Фото Canva

Що додавати у воду при купанні немовляти

Купати немовля у воді з травами не потрібно довго – приблизно 10-15 хвилин. Гарно впливає на самопочуття новонародженого та на стан його шкіри валеріана, ромашка, календула, причепа та материнка. Якщо у малюка немає ніяких ран на тілі, то можна додати у воду морську сіль. У такому випадку купати його потрібно ще менше – десь 5 хвилин.

Після купання обов'язково необхідно доглянути за шкірою немовляти: нанести молочко або масло для тіла. Так вона стане зволоженою, а не сухою. Крім того, можна використати присипку, аби уникнути пелюшкового дерматиту.