Коли в Україні переводять годинники на зимовий час

Кожного року в Україні переходять на зимовий час. Це відбувається восени, у жовтні. Залишилось зовсім трохи.

Кожної осені українці змінюють час на годину назад. Зазвичай це роблять у неділю, аби люди мали змогу звикнути до нового часу. Коли будемо переводити годинники у цьому році – розкаже 24 Канал.

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Коли переходимо на зимовий час 2023

Щороку перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня. Цьогоріч це припадає на 29 жовтня. Час має змінитися о 4:00. Тобто, якщо стрілки годинника показують 4 ранку, то треба перекласти на 3:00. Отже, 29 жовтня українці будуть спати на годину більше.

Сучасні гаджети (планшети, смартфони, смартгодинники) самостійно переходять на новий час. А от давню техніку доведеться налаштовувати самотужки, особливо механічні годинники та старі моделі телефонів.

Коли почали переводити годинники

Поняття "літнього" та "зимового" часу в нашій державі існує з часів Радянського Союзу, а саме – з 1981 року. Метою цього переходу було продовжити світловий день та заощадити електроенергію.

Перший раз стрілки годинника змінювали у Великій Британії у 1908 році. Таке рішення теж прийняли, аби зберегти більше енергоресурсів. А сама ініціатива з'явилась у відомого американського державного діяча – Бенджаміна Франкліна.

А от у США переходити на літній та зимовий час почали з 1918 року. Ця традиція зберігається у Канаді, європейських країнах, Ізраїлі, Австралії, Великій Британії.



До речі, в Україні у 2021 році реєстрували законопроєкт, згідно з яким депутати хотіли призупинити переведення годинника та залишити "зимовий" час. Однак, його відправили на доопрацювання.