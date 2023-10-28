Україна переходить на зимовий час: о котрій годині і куди переводити стрілки

За щорічною традицією восени Україна переходить на зимовий час. Зазвичай ця зміна відбувається в останню неділю жовтня.

Люди по-різному ставляться до переходу. У той час як деякі цінують можливість поспати на годину довше, інших не тішить те, що темнішатиме тепер раніше. Про те, о котрій годині та куди переводити стрілки цьогоріч – розкаже 24 Канал.

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Україна переходить на зимовий час

У 2023 році перехід на зимовий час відбудеться 29 жовтня за щорічною традицією в останню неділю місяця. Рівно о 4:00 ранку годинники по всій країні переведуть на 1 годину назад. Отже, час фактично повернеться до 3:00 ночі, що дозволить поспати додаткову годину вранці.



Ноутбук, тарілка у вигляді годинника та чашка / Canva

Сучасні пристрої, такі як комп'ютери та смартфони, спростили процес пристосування до змін. Ця техніка автоматично оновлює час, забезпечуючи точність і зручність для користувачів. Однак важливо пам'ятати, що кнопкові телефони та механічні годинники потребують ручного налаштування.

Додамо, час відправлення та прибуття транспортних засобів буде скориговано відповідно до змін.

Традиція літнього та зимового часу: що відомо

Багаторічна традиція бере свій початок ще за часів Радянського Союзу, її впровадження почалося в 1981 році. Ця практика спочатку була прийнята з першочерговими цілями енергоощадження та збільшення світлового дня.

Так, в Україні стрілки годинника переводять 2 рази на рік, а саме – восени та навесні. Літня зміна часу відбувається в останню неділю березня о 3 ночі, а зимова, як вже вище зазначено, в останню неділю жовтня о 4 ночі.