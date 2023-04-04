Сіємо чорнобривці: коли і як правильно це робити, щоб був гарний квітник

Чорнобривці – невибагливі квіти, які ростуть як на балконі, так і в саду. Ними прикрашають садки, газони, клумби. Їх різновидів настільки багато, що важко обрати.

Чорнобривці легко пристосовуються до різних умов вирощування, розквітаючи від початку літа і до глибокої осені. Посадити чорнобривці – неважка справа, з якою впорається кожен. А от коли це краще зробити, підкаже 24 Канал.

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Коли садити чорнобривці

В Україні чорнобривці садять наприкінці березня або на початку квітня. У тих областях, де холодніша погода, квіти сіють ближче до травня.

Переважно чорнобривці розквітають у червні і цвітуть аж до жовтня і навіть, буває, до перших заморозків.



Коли сіяти чорнобривці / Фото Pexels

Деякі городники для вибору дати саджання чорнобривців, користуються місячним календарем. У квітні найкраще садити чорнобривці 2, 3, 4, 21, 22, 25, 26, 30. У травні сприятливими датами будуть 1, 22, 23, 24, 27, 28, 29.

Як садити чорнобривці

Під час посіву насіння чорнобривців у відкритий ґрунт, треба пам'ятати, що вони нестійкі до холодів і люблять тепло. Тому чорнобривці сходять тоді, коли їм не загрожують заморозки.

Варто сказати, що насіння зберігає схожість до 2 років, тому потрібно перевіряти зазначену на пакеті дату збору.

У більшості областей України насіння чорнобривців сіють у ґрунт у травні, водночас використовуючи сухі або замочені насіння. З дня сівби й до появи бутонів минає майже 2 місяці.

Автор: Вікторія Козар