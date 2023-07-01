Овочі будуть розміром з кулак: коли проводити городні роботи

Городні роботи потребують часу, сили та витримки. А особливо велике значення має, коли їх проводити, бо це безпосередньо позначається на врожаї.

У липні вносять добрива, прополюють рослини, збирають плоди та насолоджуються врожаєм. Коли все це робити – підкаже 24 Канал у посівному календарі.

До теми Посівний календар на липень: що та коли варто садити на городі

Посівний календар на липень 2023

3, 4, 5, 6 липня – проводимо пасинкування помідорів, огірків та обробляємо плоди від шкідників і хвороб.

5, 7, 10, 11 – рекомендуються обрізати полуницю, підв'язувати огірки та помідори.

10, 12, 15, 18 – можна прибирати часник, картоплі, кущів полуниці.

1, 6, 7, 9 – видаляємо бур'яни на городі.

5, 8, 9, 16 – проводимо процедуру проріджування.

3, 5, 8, 10, 11 – збір молодої картоплі.

8, 9, 14, 15, 20 – сприятливі дати для поливу овочів.

1, 3, 7, 8, 12 – хороші дні для збору фруктів та ягід на консервацію.

6, 10, 12, 14, 18 – вносимо органічні добрива. Ці дати вважаються дуже урожайними.

17, 10, 20, 26 – ідеально застосувати мінеральні добрива.

14, 18, 20, 21, 22 – час для обрізки, омолоджувальної та формувальної.

18, 19, 20, 25, 27, 29 – збираємо фрукти та ягоди для сушки.