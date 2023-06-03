Дата Преображення Господнього у 2023 році: коли будемо святити яблука

Свято Спаса або Преображення Господнє відзначає появу Божественної величі та слави Ісуса Христа на горі Фавор. У цей день християни приходять до храмів на богослужіння. Дізнаємося, коли відзначатимемо Преображення Господнє в 2023 році.

Свято Преображення має глибоке духовне значення для християн. Воно символізує славу Ісуса Христа як Сина Божого, Його божественну природу та порятунок людства. 24 Канал підкаже, коли відзначатимемо Спаса у 2023 році.

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Коли Преображення Господнє у 2023 році

Свято Преображення Господнього у 2023 році святкуватимуть 19 серпня, як католики, так і православні християни. У народі це свято ще називають Яблучний Спас і воно є одним із найважливіших 12 подій у житті Ісуса Христа.

До речі, у наступному році, зважаючи на новий церковний календар, буде мати певні зміни у відзначенні свят. Уже у 2024 році Яблучний Спас ми будемо святкувати 6 серпня.

Історія Преображення Господнього

У Новому Заповіті йдеться, що Ісус проявив апостолам Божественне єство, яке до цього вони не усвідомлювали. Цим вчинком Христос хотів зміцнити їхню віру.

Тоді Син Божий вирішив піти на гору Фавор зі своїми 3 найближчими учнями – Петром, Яковом та Іоаном. Досягши вершини гори, Ісус почав молитву, під час якої учні помітили деякі зміни. Ісус перевтілився, внаслідок чого його обличчя сяяло, а одяг набув білого кольору як сніг.



Преображення Господнє / Фото Слово про слово

Це свято нагадує про велич і владу Бога та закликає вірян до змін свого життя через віру в Христа.

У цей день християни йдуть до церков, моляться та ставлять свічку за здоров'я. Щобільше віряни приносять свої врожаї Богу, зокрема яблука, в церкву для освячення, тому й в народі цей день отримав назву Яблучний Спас.