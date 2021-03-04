Перехід на літній час: коли в Україні переведуть годинники на годину вперед

Джерело:24 канал
Щороку, наприкінці березня, українці переходять на літній час й переводять стрілки своїх годинників на одну годину вперед. Це означає, що ми будемо спати на годину менше, аніж раніше.
Двічі на рік стрілки годинників переводяться на годину у більш ніж 100 країнах світу. Українці переходять на літній час в останню неділю березня, а на зимовий – в останню неділю жовтня.
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У 2021 році українці перейдуть на літній час в ніч суботи, 27 березня на неділю, 28 березня. Цієї ночі слід перевести годинники на одну годину вперед, а зробити це потрібно о 3:00. Тому прокидатись нам у неділю, 28 березня, вже потрібно буде раніше. Зазначимо, що на новітніх гаджетах час переведеться автоматично, а механічні годинники необхідно налаштувати власноруч.
Коли переводять годинники на літній час у 2021 році
В Україні перехід на літній і зимовий час відбувається згідно із постановою Кабінету міністрів № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року. Однак, тема "скачків" у літній й зимовий часи вже давно спричиняє обурення у багатьох українців. Тож, на засіданні, що провели 3 березня 2021 року, Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який скасовує перехід на літній і зимовий час у країні. Якщо усі депутати до 25 березня підтримають його, то нам не доведеться переходити на літній час узагалі.
Як легко перейти на літній час: поради