Перехід на літній час: коли в Україні переведуть годинники на годину вперед

Щороку, наприкінці березня, українці переходять на літній час й переводять стрілки своїх годинників на одну годину вперед. Це означає, що ми будемо спати на годину менше, аніж раніше.

Двічі на рік стрілки годинників переводяться на годину у більш ніж 100 країнах світу. Українці переходять на літній час в останню неділю березня, а на зимовий – в останню неділю жовтня.

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Коли переводять годинники на літній час 2021

У 2021 році українці перейдуть на літній час в ніч суботи, 27 березня на неділю, 28 березня. Цієї ночі слід перевести годинники на одну годину вперед, а зробити це потрібно о 3:00. Тому прокидатись нам у неділю, 28 березня, вже потрібно буде раніше. Зазначимо, що на новітніх гаджетах час переведеться автоматично, а механічні годинники необхідно налаштувати власноруч.



Коли переводять годинники на літній час у 2021 році

В Україні перехід на літній і зимовий час відбувається згідно із постановою Кабінету міністрів № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року. Однак, тема "скачків" у літній й зимовий часи вже давно спричиняє обурення у багатьох українців. Тож, на засіданні, що провели 3 березня 2021 року, Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який скасовує перехід на літній і зимовий час у країні. Якщо усі депутати до 25 березня підтримають його, то нам не доведеться переходити на літній час узагалі.

Поради, як легко перейти на літній час

Лягайте спати щодня на 15 хвилин раніше, ніж напередодні.

Забезпечте собі хороші умови для сну: провітріть приміщення, засинайте у тиші й темряві, не користуйтеся гаджетами перед сном.

Ідеальна температура для сну – не більше 18 – 20 градусів за Цельсієм.

Не стимулюйте організм перед сном міцним чаєм, кавою чи алкогольними напоями.



Як легко перейти на літній час: поради